El Agustino: joven venezolano es asesinado a balazos y Policía investiga presunto ajuste de cuentas

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven de nacionalidad venezolana, de 22 años, fue asesinado a balazos en el distrito de El Agustino, luego de ser perseguido por sus presuntos atacantes. La víctima habría intentado refugiarse en varias viviendas de la zona para evitar ser ejecutada, pero, al no recibir ayuda, fue alcanzada y atacada a tiros.

Víctima intentó pedir ayuda

El crimen ocurrió en el cruce de las calles Las Lomas y Nazaret, donde fue encontrado el cuerpo de Deni Javier Díaz Méndez. Según información preliminar, el joven habría sido trasladado hasta este punto a bordo de una mototaxi de color verde con negro, en compañía de los sujetos que posteriormente habrían acabado con su vida.

De acuerdo con el relato de algunos vecinos, una vez que la mototaxi llegó al lugar, el joven habría comprendido que se encontraba en peligro. Por ello, descendió rápidamente del vehículo menor y comenzó a correr por el sector, mientras intentaba tocar las puertas de las viviendas para pedir ayuda y ponerse a salvo de sus perseguidores.

Sin embargo, ninguno de los residentes habría abierto sus puertas. Esta situación permitió que los presuntos criminales alcanzaran nuevamente a la víctima y la trasladaran hasta las inmediaciones de la mototaxi. Allí, según las primeras informaciones, le dispararon en reiteradas oportunidades hasta causarle la muerte. Los vecinos señalaron que no conocían al joven y que no sería residente de la zona.

"Han sido 10 disparos. Mi hijo subió a contarme y cuando yo bajé ya había bastantes personas. Por ahí escuché que es un chico de 20 años que es venezolano y no es de la zona. También dijeron que el chico estaba pidiendo ayuda para que se escape, pero no logró escapar. Parece que lo llevaron y lo mataron", declaró una vecina.

Investigación en curso

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. La zona donde ocurrió el crimen sería poco iluminada, una condición que habría sido aprovechada por los presuntos autores para ejecutar el ataque y luego escapar rápidamente del lugar.

Durante las primeras diligencias, los efectivos policiales contabilizaron 11 casquillos de bala en la escena. Según la información preliminar, al menos 10 proyectiles habrían impactado contra el joven venezolano, provocándole una muerte instantánea. Tras cometer el crimen, los atacantes habrían huido con dirección a la vía de Evitamiento.

El caso quedó a cargo de la Depincri de El Agustino, cuyos agentes vienen realizando las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables. Entre las primeras hipótesis que manejan los investigadores se encuentra un presunto ajuste de cuentas, aunque esta posibilidad deberá ser corroborada con las diligencias y evidencias recopiladas durante la investigación.