Candidatos de "Socios por Áncash" anuncian marcha hacia Lima y exigen censura del ministro del Interior por asesinato de la "China Polo"

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una conferencia de prensa brindada este domingo 20 de septiembre, tres representantes del movimiento regional "Socios por Áncash" exigieron justicia y una investigación célere por el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo", ayer en la provincia de Caraz por presuntamente un sujeto de nacionalidad venezolana, identificado como Luis Iván Obispo Díaz.

El crimen que ha conmocionado la región Áncash generó la reacción inmediata de sus candidatos de la agrupación política. Edy Portalatino y Valentín Fernández, candidatos a la alcaldía provincial y distrital del Santa, respectivamente, no solo hicieron un llamado al Gobierno para que cumpla con su palabra de "poner orden", también se dirigieron al Congreso para solicitar la censura del ministro del Interior, César Astudillo.

Anuncian marcha hacia Lima y exigen cambios en el Mininter

Si bien es cierto que el Pleno de la Cámara de Diputados interpeló al titular del Ministerio del Interior el pasado 17 de septiembre, donde respondió el pliego relacionado a la seguridad ciudadana y las medidas efectivas contra la criminalidad, las explicaciones no han sido totalmente convincentes en el marco del crimen que acabó con la vida de la también periodista.

En ese sentido, invocaron al Congreso, especialmente a la bancada de Juntos por el Perú, a proceder con la censura de César Astudillo, argumentando que la delincuencia está totalmente desbordada y sin respuesta alguna desde el Ejecutivo.

Asimismo, a manera de exigir justicia por la desaparición de la excandidata al Gobierno Regional de Áncash, los candidatos políticos anunciaron una movilización a Lima para los próximos días, coincidiendo con el desarrollo de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.

"Voy a exigir una marcha y voy a ir hasta las últimas consecuencias y si tenemos que amarrarnos en el Congreso, encadenarnos para que nos hagan caso los diputados, porque tengan en cuenta señores diputados, señores de oposición, Ernesto Zunini, 'Meche' Castillo, ustedes tienen el poder de censurar a un ministro porque no está tomando acciones. Es ahora el momento de que ustedes censuren al ministro del Interior para que el Gobierno sepa que tiene que tomar acciones y ponga mano dura en la delincuencia", sostuvo Edy Portalatino.

Fiscalía recalifica delito a presunto sicariato

El Ministerio Público anunció este domingo 20 de septiembre que ha asumido competencia en la investigación por el ataque criminal contra la periodista Susy Aponte Polo.De acuerdo a un pronunciamiento en sus plataformas oficiales, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) está a cargo de las pesquisas y también recalificó el delito a presunto sicariato .

Tras el lamentable hecho, la institución dispuso que el fiscal provincial Raúl Godos Sedán, junto con la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate, dirija las "diligencias urgentes e inaplazables" del caso como, por ejemplo, la toma de declaraciones de las cinco víctimas que resultaron heridas con impacto de bala durante el suceso ocurrido en la avenida Ramón Castilla.

Asimismo, de realizar el pedido del registro de las cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes, la realización de la pericia de absorción atómica, la necropsia de ley al cuerpo de la agraviada, entre otros.

Tal como menciona la Fiscalía, Luis Iván Obispo Díaz no es el único detenido por el caso, en las últimas horas corrió la misma suerte en Surco un sujeto de 29 años, quien fuera llevado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

Finalmente, desde de la PNP informaron que el flamante comandante general, Freddy López Mendoza, llegó esta mañana a Caraz para supervisar las diligencias, habiéndose verificado "puntos claves" que podrían permitir nuevos hallazgos en favor del esclarecimiento del hecho.