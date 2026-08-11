El 28 de agosto es DÍA NO LABORABLE: conoce el motivo y quiénes se verán beneficiados

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Día no laborable el 28 de agosto. Conoce cuál es el motivo detrás de la medida y quiénes se verán beneficiados, según la Ley N.º 23849, para saber si es momento de alistar las maletas y prepararse para un breve descanso.

Día cívico no laborable el 28 de agosto: ¿Cuál es el motivo?

Mientras el país se ha visto sorprendido por el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, de que el Gobierno moverá los feriados nacionales a los días lunes a partir del 2027 para impulsar el turismo y reducir su impacto productivo, exceptuando Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, surge una noticia que permtirá alejarse de la rutina laboral por un breve momento.

Pues bien, previo al feriado nacional por el 'Día de Santa Rosa de Lima', se revela que, de acuerdo a la Ley N.º 23849, vigente desde 1984, se declara el viernes 28 de agosto como "día cívico no laborable", pero no en todo el país, sino en el departamento de Tacna por la conmemoración de su reincorporación al Perú.

La fecha recuerda la Reincorporación de Tacna al "seno de la patria", ocurrida el 28 de agosto de 1929. Ese acontecimiento se produjo luego de la firma del Tratado de Lima, mediante el cual la 'Ciudad Heroica' volvió a formar parte del territorio peruano después del periodo de administración chilena posterior a la Guerra del Pacífico.

¿Quiénes se benefician con el día no laborable?

De acuerdo a la disposición, quienes se verán beneficiados con el día no laborable el 28 de agosto serán aquellos que vivan en la región de Tacna. Por ello, recuerda que los trabajadores de Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Piura y otras regiones del país deberán desarrollar sus actividades con normalidad, salvo que exista alguna disposición particular aplicable a su centro de trabajo.

Además, la Ley N.° 23849 precisa que durante este día, tanto instituciones educativas como organizaciones comunitarias, participarán activamente para recordar la historia y promover valores cívicos entre la ciudadanía.

"En la fecha memorable a que se refiere el artículo precedente, será obligatoria la realización de actuaciones cívicas en los colegios, universidades, cuarteles, buques de la Armada, etc", se lee en la ley.

Ley N.º 23849 que declara día no laborable este 28 de agosto en Tacna.

Feriados nacionales que restan este 2026

Si no vives en la región Tacna no te preocupes ya que quedan aún más días libres y feriados nacionales que te permitirán alistar las maletas y recorrer el país. Las fechas que restan para este 2026, según el calendario vigente en Perú son los siguientes:

Domingo 30 de agosto: Día de Santa Rosa de Lima.Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Es decir, el viernes 28 de agosto de 2026 será día cívico no laborable solo en Tacna, en conmemoración de la reincorporación de la región al Perú, de acuerdo a la Ley N.° 23849. El resto de trabajadores del país deberá seguir sus actividades con normalidad.