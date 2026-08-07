Este día será el último FERIADO de agosto 2026 en Perú: ¿Cuál es el motivo y quiénes se verán beneficiados?

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce qué día será el último feriado oficial para el mes de agosto del 2026 en Perú y quiénes se verán beneficiados con ese descanso. Además, descubre el motivo detrás de la medida, según la normativa vigente en el país.

Último feriado de agosto 2026: ¿Cuándo será el descanso?

¿A preparar las maletas? Muchas personas mantienen la interrogante sobre cuál será la otra fecha que les permitirá alejarse de la rutina laboral y tomar un breve descanso tras el paso del 6 de agosto, en que a nivel nacional, se celebró la 'Batalla de Junín'.

Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente en el país y la Ley N.° 31530, el último feriado que tendrá este mes de agosto del 2026 para que las familias puedan organizar desde ya sus actividades y programar algún recorrido en el interior del país, será el próximo domingo 30, fecha en la que se conmemora a Santa Rosa de Lima, patrona de América, Indias y Filipinas.

Esta jornada forma parte de los feriados nacionales establecidos en el calendario peruano. Al caer en domingo, coincide con el descanso semanal obligatorio y no genera un día libre compensatorio ni un fin de semana largo adicional a nivel nacional.

Gobierno evalúa mover feriados a los viernes: Esto se sabe

En medio de la expectativa por saber cuándo será el próximo feriado en agosto de este año, surge una noticia que deja sorprendida a la ciudadanía. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno evalúa mover los feriados a los días viernes. Sin embargo, precisó que la eventual medida no comprendería los feriados correspondientes al 28 y 29 de julio, Navidad y Año Nuevo.

"Se anunció que no se va a aumentar ni disminuir por ahora el número de feriados, pero sí pensamos optimizarlos en el margen, es decir, mover todos los feriados que no sean 28 de julio, ni Navidad, ni Año nuevo; moverlos a los viernes", sostuvo.

Según precisó en confererencia de prensa, la medida buscaría impulsar el turismo y reducir su impacto productivo.

Feriados nacionales que restan este 2026

El 30 de agosto será el último feriado nacional del mes de agosto de 2026. Después de esta fecha, el siguiente feriado nacional y oficial del calendario peruano corresponderá al mes de octubre. Los siguientes descansos que restan para el presente año según lo reflejado en el portal oficial del Gobierno peruano son los siguientes, toma nota:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Es así como se dio a conocer que el último feriado en agosto del 2026 sería el día 30 en conmemoración a 'Santa Rosa de Lima', la primera santa de América que desde temprana edad decidió consagrar su vida a Dios y a la atención de enfermos y niños.