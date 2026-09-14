Comisión de Defensa del Consumidor aprueba informe que no recomienda dar facultades legislativas al Ejecutivo

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados aprobó este lunes 14 de septiembre, el informe que recomienda no otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

Cabe señalar que, la votación terminó empatada con nueve votos a favor y nueve en contra. En ese sentido, el presidente del grupo de trabajo, diputado Luis Masco Cáceres (Partido Cívico Obras), hizo uso de su voto dirimente, aprobándose el texto por mayoría.

Solicitud presentada por el Gobierno no cuenta precisión y sustentación necesarias

Durante la sesión llevada a cabo, la presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor sostuvo que el pedido de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa, entre otras, no cuenta con la "precisión y sustentación" necesarias para ser aprobada.

Durante su exposición, Masco Cáceres explicó que el pliego de 66 puntos del Poder Ejecutivo plantea tres cambios principales dentro del ámbito de la comisión: barreras burocráticas, medidas cautelares y mandatos y ejecución de resoluciones. En esa misma línea, reconoció que existen "problemas reales" que pueden afectar a los consumidores y usuarios.

"Una exigencia ilegal puede dificultar el acceso al mercado, una demora puede hacer que una medida de protección llegue demasiado tarde y una resolución que no se cumple pierde una buena parte de su utilidad", explicó.

Por su parte, la diputada Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) planteó una cuestión previa para que el pedido de facultades fuera debatido punto por punto. No obstante, su iniciativa no fue aprobada por mayoría.

Comisión de Constitución debatirá predictamen final tras semana de representación

La presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), anunció que en dos semanas volverá a debatirse el pedido de facultades legisaltivas solicitado por el Gobierno.

La titular del grupo de trabajo indicó que en los próximos días será imposible abordar el pedido del Gobierno debido a que entre el 21 y el 25 de septiembre se llevará a cabo la segunda semana de representación del Período Anual de Sesiones 2026-2027, por lo que imposibilitará a los diputados asistir a la Comisión para finiquitar la posición final sobre el pedido de facultades legislativas.

"Hasta esta semana vamos a recibir los informes y/o significa que la siguiente semana tenemos que empezar ya a contar con los documentos necesarios para finalmente debatir en esta Comisión. En ese sentido, la siguiente semana, habiendo algún caso, que algún miembro no pueda participar y no haya un suplente habilitado, es preferible que la sesión de evaluación del predictamen que se elabore desde esta mesa se realice desde el lunes siguiente a la semana de representación", puntualizó.

Una nueva posición adversa se registra para el Gobierno. La gran mayoría de comisiones han rechazado la posibilidad de respaldar el pliego presentado por el Ejecutivo el pasado 28 de agosto.