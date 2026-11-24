24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Senegal volvió a ser reconocido como campeón de la Copa Africana de Naciones tras una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), conocida este martes 24 de noviembre. El organismo dio la razón a la federación senegalesa en su disputa con la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

La decisión deja sin efecto la medida que había otorgado el campeonato a Marruecos y devuelve validez al desenlace deportivo del encuentro. El pronunciamiento llegó más de diez meses después de una final cuya definición terminó trasladándose del campo de juego a una instancia arbitral internacional.

Una final que continuó fuera del estadio

El partido decisivo se disputó el 18 de enero de 2026 en el estadio Moulay Abdellah. Senegal consiguió la victoria gracias a un gol de Pape Gueye, resultado que inicialmente le permitió celebrar la conquista del torneo continental.

Sin embargo, la controversia posterior alteró ese escenario. Semanas después del compromiso, la CAF intervino y modificó el resultado mediante una resolución administrativa favorable al seleccionado marroquí.

Para sustentar esa determinación, la confederación senegalesa invocó una infracción de los artículos 82 y 84 del reglamento. La información consultada menciona esas disposiciones, aunque no desarrolla su contenido ni explica detalladamente cómo fueron aplicadas al caso.

Senegal llevó su reclamo al TAS

En desacuerdo con la pérdida del campeonato, la federación senegalesa presentó un recurso ante el TAS. Su objetivo era revertir la decisión continental y recuperar el reconocimiento correspondiente a la victoria obtenida en enero.

El tribunal finalmente acogió su posición. Según el reporte, la resolución se conoció 310 días después del encuentro, un periodo durante el cual la identidad del campeón estuvo sometida a una disputa administrativa y arbitral.

Con el fallo anunciado este 24 de noviembre, el TAS resolvió a favor de la federación senegalesa y anuló la decisión de la CAF que había concedido el campeonato a Marruecos. De esta manera, Senegal recuperó el reconocimiento como campeón de la Copa Africana de Naciones.