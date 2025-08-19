La Parada será modernizada: MML presenta proyecto para reconstruir el conocido mercado mayorista

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que el conocido mercado mayorista de La Parada, ubicado en La Victoria, será completamente modernizado tras varios años. Este proyecto contempla la destrucción total del actual completo y la construcción de un moderno centro a abastos a la par de los más modernos de Sudamérica.

La Parada será modernizada

De acuerdo a un informe de Canal N, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), será encargada de financiar la iniciativa con un total de 350 millones de soles. La obra contempla que este nuevo mercado contará con una serie de características que brindarán una gran facilidad a los comerciantes y clientes que acuden a diario a este punto de Lima.

Para comenzar, La Parada tendrá dos pisos, se construirán más de 2000 puestos y tendrá una torre de 6 pisos para los usuarios que acudan con unidades móviles. Así lo dio a conocer Pablo Paredes, gerente general de Invermet.

"La inversión es de 350 millones de soles. Este proyecto considera 2 niveles de edificación, 2700 puestos, una torre de 6 niveles para estacionamientos, áreas de embarque y desembarque y todo de acuerdo a la normativa vigente en materia de mercados", indicó.

A su vez, Roxana Rocha, regidora de la Municipalidad de Lima, indicó que este proyecto también contempla la renovación total de los exteriores de este centro de abasto la cual presenta gran cantidad de ambulantes y comercio informal.

"Tiene serios problemas estructurales, de seguridad, operativos que dificulta las transacciones comerciales. Ha sido una decisión muy positiva desde todo punto de vista", señaló la funcionaria.

Comerciantes rechazan modernización de La Parada

Antes de iniciar la construcción, la comuna limeña acondicionará un mercado temporal en el Parque del Migrante para que los comerciantes puedan seguir ofertando sus productos. Sin embargo, gran parte de los negociantes se encuentra en contra de esta renovación asegurando que será contraproducente para ellos.

De acuerdo con lo indicado por el delegado de este gremio, los precios de los puestos, los cuales rondarían los 7 mil dólares por metro cuadrado, estarán fuera de su alcance.

"Muchos de nosotros no estamos en las condiciones económicas para poder comprar un puesto en este mercado. El 95 % de los comerciantes no estamos de acuerdo con la venta del mercado de la manera como se quiere hacer", mencionó.

De esta manera, la Municipalidad de Lima anunció la renovación total del mercado La Parada a partir de diciembre del 2025.