Choque entre Corredor Azul y bus de Etul4 S.A. en SJL: Reportan heridos cerca a la estación Caja de Agua

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente vehicular ocurrió en SJL. Una unidad del Corredor Azul y bus de la empresa de transporte público Etul4 S.A. (Ruta 1098 L) chocaron este miércoles, 20 de agosto, cerca a la estación Caja de Agua de la Línea del Metro de Lima. Se reportan heridos tras el siniestro.

Corredor Azul y bus de Etul4 S.A. protagonizan aparatoso choque

Según información preliminar, el siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 a.m. de este miércoles. Un bus del Corredor Azul colisionó contra una unidad de transporte público de la empresa Etul4 S.A. que cubre la ruta SJL-Lurín. Debido al choque, este último vehículo terminó impactando contra una baranda de seguridad en plena avenida Próceres de la Independencia, cerca a la estación el tren Caja de Agua.

El incidente generó congestión vehicular, por lo cual, personal de serenazgo, miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegaron a la zona para realizar las diligencias respectivas y ayudar a otros conductores a usar vías alternas.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reportó que el accidente dejó un saldo preliminar de dos heridos, que serían los conductores de ambos vehículos, "quienes fueron trasladados a la clínica San Juan Bautista para recibir atención médica".

🔴 #ATUInforma | En San Juan de Lurigancho, la ATU activó de inmediato el protocolo de emergencia tras el choque de un bus de transporte público contra una unidad del corredor Azul, en la avenida Próceres de la Independencia. pic.twitter.com/6OAwAw2zxo — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 20, 2025

Investigan accidente vehicular en SJL

La ATU informó, a través de su cuenta de X, que tras tener conocimiento del accidente que involucra a una unidad del Corredor Azul, activaron de inmediato el protocolo de emergencia.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, como en el portal 'Siscom TV', se puede observar los graves daños que tuvo el bus de Etulsa de la Línea 8; la luna delantera completamente destrozada, así como sus faros delanteros.

El Corredor Azul también presentó daños en la parte delantera, debido a la magnitud del impacto. La Policía viene investigando las causas exactas que ocasionaron el choque en SJL, para determinar responsabilidades.

Otro accidente cerca a una estación del tren

Este accidente entre un Corredor Azul con un bus de Etul4 S.A. ocurre a solo dos días del impacto de una unidad de la empresa de transportes público Roma contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima.

El 18 de agosto, el accidente de tránsito habría sido originado por un bus de la Roma, con placa D6V-873, que impactó violentamente contra la infraestructura de la estación del tren ubicado en la avenida Wiesse. La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reveló que el accidente dejó un saldo preliminar de al menos nueve heridos, los cuales serían pasajeros de la unidad vehicular.

Bus impacta contra la estación Santa Rosa del Metro de Lima, en SJL.



