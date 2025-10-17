Conserje es agredido brutalmente en Miraflores: El atacante es un adolescente de 16 años que fue captado por cámaras

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conserje de un condominio en Miraflores fue agredido brutalmente por un joven que labora como repartidor de entregas a domicilio. Este le propinó múltiples golpes al trabajador del inmueble siendo captado por las cámaras de seguridad del recinto.

Conserje es agredido por menor de 16 años

En un edificio de la cuadra 3 de la callae Bolívar, en el distrito limeño de Miraflores, un conserje fue agredido violentamente por un menor de edad dejándole con diversas lesiones. El acto quedó registrado en un video en el que se observa que el joven repartidor ingresa al inmueble y es interceptado por el trabajador del edificio quien le indica que se retire debido a que no es la dirección incorrecta.

Sin embargo, el adolescente de 16 años hizo caso omiso y continuó con su cometido, al percatarse de ello el conserje impidió que realice la entrega. Ante ello, el intercambio de palabras se volvió más álgido de acuerdo a un informe de ATV.

Posteriormente, segundo después, mientras el joven intentaba recoger el pedido que se le había caído al suelo reaccionó salvajemente y atacó al encargado del condominio. Hubo un forcejeo entre ambos hasta que el enfrentamiento escaló cuando el menor golpea múltiples veces al señor.

Lo derribó al suelo y ahí le propinó más de cuatro puñetes. Hasta este lugar se apersonó la Policía Nacional del Perú (PNP) y detuvo al adolescente, mientras que el conserje fue trasladado a un centro de salud cercano. Uno de los residentes del condominio sostuvo que el padre del menor se negó a asumir los gastos médicos.

La palabra del conserje agredido

La víctima llamado Juan Acuña resultó con dos puntos en el labio, otros dos más en la cabeza y mareos intensos. Vale indicar que cuando fue agredido requirió auxilio inmediato de residentes del lugar, quienes presenciaron la desproporcionada violencia.

"Me siento indignado en ningún momento traté de agredirle al joven y mucho menos ofenderlo. Lo único que hice fue hacerle entender que ese no era el lugar que buscaba y se lo manifesté en varias ocasiones (...) caigo de espalda y me golpeo el cerebro", relató.

Lo que causó indignación fue que, según contó la víctima, la madre de su agresor se acercó a él para conocer que era lo que requería y al solicitar el señor ayuda para sus gastos médicos, la mujer expresó: "¿Entronces usted quiere plata?".

