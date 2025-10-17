PNP entregará víveres a efectivos que resguardaron Centro Histórico en protestas, anuncia Óscar Arriola

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde la Unidad Histórica de la Policía Montada en el Potao, en el Rímac, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola dio un importante anuncio. Todos los efectivos que resguardaron el Centro Histórico durante las protestas del miércoles 15 de octubre, recibirán una canasta de víveres.

Destaca la labor de las fuerzas del orden

En el acto que también tuvo la participación del presidente de la República, José Jerí, el jefe de la PNP tomó el micro y dio este anuncio. Sin embargo, ante la gran cantidad de agentes que se desplegaron por las principales avenidas del Centro de Lima, en la ceremonia solo un puñado recibiría el cesto con alimentos de forma conmemorativa.

"Debíamos comunicar a nuestro presidente, que de pronto por la agenda no va a estar con nosotros, pero sí lo está hoy día y para entregarles a todos y cada uno de ustedes que participaron esa noche, una canasta de víveres. Y hemos juntado una gran cantidad así que a cinco nada más, de forma figurativa vamos a hacerle la entrega", manifestó Arriola.

Pese a esto, el comandante de la Policía aseguró que el compromiso es cumplir con la entrega a todos los oficiales y suboficiales que participaron en el resguardo y posterior enfrentamiento que se suscitó en el centro de la capital. Agregó que esto significa algo mínimo del reconocimiento que merecen los efectivos por su labor realizada.

"El compromiso es con todos los que estuvieron, absolutamente con todos. y no es porque la canasta valga siquiera el 1% de lo que ustedes han hecho. Lo que ustedes han hecho vale el aplauso de todos los peruanos, de la gran mayoría de peruanos", sentenció, agradeciendo al presidente y demás autoridades presentes.

Efectivos heridos tras las protestas

Según datos oficiales de la PNP, 84 agentes del orden que se desplazaron durante las manifestaciones resultaron heridos, producto del enfrentamiento con un grupo de ciudadanos, siendo trasladados al hospital de esta institución. Cabe precisar que en primera instancia, el Minsa reportó a 60 policías afectados, precisando que el Mininter era el encargado de dar detalles exactos.

En consecuencia, la PNP reconocerá el trabajo que realizaron sus efectivos durante las protestas con la entrega de una canasta de víveres a cada uno. El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, hizo este anuncio desde la Unidad Histórica de la Policía Montada en el Potao, en el Rímac.