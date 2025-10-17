VES: Policía mostró SU ARMA para ahuyentar a conductores en protesta por muerte de chofer de combi

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Compañeros del chofer de combi que fue asesinado en Villa El Salvador realizaron una protesta exigiendo seguridad y justicia. No obstante, denunciaron que agentes de la Policía intentaron retirarlos de forma agresiva, e incluso uno de ellos mostró su arma de fuego.

Policía ahuyenta a conductores en protesta

Una de las colegas del reciente fallecido conductor críticó severamente los operativos desarrollados por los efectivos policiales y expresó que "no son formales porque no vienen acompañados de policías de tránsito, sino son policías de comisaría".

"Nuestro compañero estaba solo aquí con su hermano hasta hoy no se puede ayudarlo ¿dónde está el Gobierno? al familiar le falta dinero para poder sacar su cuerpo, para poder cremarlo", señaló.

Otra transportista, reveló que desde hace un mes vienen siendo extrosionados por lo que piden apoyo a las autoridades. De acuerdo a información recopilada por Exitosa se observó un video en que un efectivo policial mostró su arma para ahuyentar a los manifestantes .

Exigen presencia del Gobierno ante extorsiones

La noche del jueves 16 de octubre, en Lurín, a la altura de la avenida Lima, en Pampas de Pachacámac, se registró otro ataque contra el transporte público en el que un conductor falleció, además, tres personas resultaron heridas.

El occiso fue identificado como Yorbel Salazar Romero de 42 años, de nacionalidad venezolana. La unidad vehicular fue atacada a balazos por facinerosos que llegaron a bordo de una motocicleta. Además, también dejó de existir el copiloto. Mientras que tres pasajeros resultaron heridos.

Ahora, sus compañeros transportistas han levantado su voz de protesta y están exigiendo mayor seguridad debido al incremento de la delincuencia. Ellos reciben mensajes extorsivos vía WhatsApp en los que las bandas criminales les piden el pago de cupos para que no atenten contra sus vidas. Desde tempranas horas se han apersonado en el óvalo Chepén en Villa El Salvador.

"Queremos exigir que el presidente Jerí esté aquí presente con nosotros que nos ayude, que nos apoye porque ahora no son una banda, son dos bandas 'El clan del norte' y ahora 'Vaticano' que nos pide 200 soles para una inscripción y 10 soles diarios para poder mantenerlos ¿cómo vamos a hacer eso? si ni siquiera podemos trabajar", señaló la colega del conductor fallecido.

