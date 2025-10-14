Tragedia en Villa El Salvador: Adolescente es hallada muerta en su habitación junto a su celular quemado

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una lamentable tragedia ha enlutado al distrito de Villa El Salvador luego que una joven de 16 años fue hallada tendida en su habitación sin signos vitales tras presuntamente recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba cargando su celular.

Adolescente es hallada sin vida

La noche del último lunes 13 de agosto, en una vivienda ubicada en el sector I, grupo 23, de la mencionada jurisdicción limeña, una adolescente fue encontrada sin vida por su padre, un ciudadano de nacionalidad venezolana, en su dormitorio, mientras a su costado se encontraba quemado su celular .

De acuerdo a información preliminar, la estudiante habría intentando utilizar su dispositivo móvil mientras este cargaba, una practica común que varias personas realizan, pero al parecer el equipo presentó una falla en la batería que provocaría una descarga eléctrica.

Una de las vecinas de la menor de edad declaró para medios locales que la occisa utilizaba su celular para llevar a cabo sus clases virtuales del colegio. Sin embargo, el cargador habría tenido un corto circuito al momento de conectarlo con el aparato tecnológico, lo que habría ocasionado la tragedia. Un dato relevante es que la escolar se encontraba sola en su hogar.

"La encontramos con el celular al costado, todo quemado. Creemos que se quedó dormida mientras cargaba su teléfono", manifestaron residentes de la zona en declaraciones para Buenos Días Perú.

Caso en investigación

En los medios también se reportó que vecinos de la menor fallecida criticaron la demora del fiscal para presentarse en el domicilio donde ocurrió el hecho, debido a que habría transcurrido más de cinco horas antes de autorizar el levantamiento del cuerpo, a pesar de la cercanía del despacho fiscal.

Al respecto, la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística acudieron al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y recopilar indicios técnicos, como restos del aparato y del cable eléctrico, con el objetivo de determinar si fue un corto circuito, una falla del dispositivo o una descarga eléctrica.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la necropsia respectiva. Hasta el momento el Ministerio Público de Lima Sur ha iniciado las diligencias preliminares para esclarecer las circunstancias del suceso.

Trascendió que la adolescente junto a familiares y vecinos iba a realizar una colecta caritativa para ayudar a una amiga que resultó damnificada del incendio en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, el último fin de semana.

