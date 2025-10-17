¡Sin agua por 10 horas! Sedapal anuncia corte de servicio programado para este sábado, 18 de octubre

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Otro corte de agua? El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión del servicio de manera temporal durante el sábado, 18 de octubre, en diversas zonas de Lima. Conoce en esta nota qué distritos se verán afectados con esta medida.

¿Qué distritos se verán afectados por corte de agua?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal informó a la ciudadanía que el corte de agua afectará tanto a zonas residenciales como comerciales y se extenderá durante varias horas del día, por lo cual, exhorta a los vecinos a almacenar este recurso hídrico anticipadamente para que sus hogares no se vean perjudicados con la medida.

Asimismo, detalla que en caso se percaten de que el servicio no es restablecido en la franja horaria establecida por Sedapal, se comuniquen de inmediato con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano. Seguidamente, remarcan que la interrupción del servicio se da por mantenimiento a la red de distribución, así como la limpieza de reservorios ubicados en distintos puntos de la capital.

Corte de agua en La Molina

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 176

Áreas afectadas: Urb. Portada de La Planicie. Cuadrante: Urb. Los Condes de la Portada Parcelas 5 y 6.

Sedapal también reporta que la interrupción del servicio en este distrito se dará en la Urb. Covima, A.H. Paraje de Puruchuca, Condominio Puerta de Hierro, Urb. Mayorazgo I y II etapa, Santa Patricia I etapa, Habilitación Las Palmeras, pero desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Interrupción del servicio en La Victoria

Áreas afectadas: A.H. Cerro San Cosme. Cuadrante: Ca. Carlos Bondy, Ca. Ayacucho, Ca. Atahualpa, Ca. Gral. Ciurlizza, Av. Bausate y Meza.

A.H. Cerro San Cosme. Cuadrante: Ca. Carlos Bondy, Ca. Ayacucho, Ca. Atahualpa, Ca. Gral. Ciurlizza, Av. Bausate y Meza. Horario de corte: Desde la 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Desde la 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Sector 6

Motivo: Limpieza y desinfección del reservorio San Cosme.

También informa que el corte se dará en el A.H. Cerro San Cosme, pero desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Consejos y recomendaciones ante el corte de agua

Sedapal recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte. Algunos consejos son:

Ten agua embotellada o hervida para beber: Asegúrate de tener agua segura para consumo. Puedes hervir agua antes del corte y almacenarla en envases limpios con tapa.

o hervida para beber: Asegúrate de tener agua segura para consumo. Puedes hervir agua antes del corte y almacenarla en envases limpios con tapa. Usa el agua con moderación: Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas.

Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas. Mantén los recipientes tapados: Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos.

Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos. Cocina alimentos simples o que no requieran mucha agua: Evita preparaciones que necesiten mucha limpieza o enjuague. Prioriza comidas sencillas mientras dure el corte.

Evita preparaciones que necesiten mucha limpieza o enjuague. Prioriza comidas sencillas mientras dure el corte. Racionaliza el uso de agua: Usa el agua solo para lo esencial: beber, higiene personal, limpieza de utensilios y sanitarios. Cada gota cuenta.

Es así como Sedapal anunció un corte temporal de agua durante este sábado 18 de octubre en diversas zonas de Lima. Revisa si tu distrito se encuentra en la lista de afectados.