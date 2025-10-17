RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
¡Atención usuarios!

Segunda procesión del Señor de los Milagros: Estaciones y horarios habilitados de la Línea 1 del Metro de Lima

El Señor de los Milagros llevará a cabo este sábado 18 de octubre su segundo recorrido por lo que la Línea 1 del Metro de Lima dio a conocer sus horarios y estaciones habilitadas.

Estaciones y horarios de la Línea 1 del Metro de Lima por recorrido del Señor de
Estaciones y horarios de la Línea 1 del Metro de Lima por recorrido del Señor de (Foto: Composición Exitosa)

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/10/2025

El Señor de los Milagros realizará su segundo recorrido este sábado 18 de octubre en el que se desplazará nuevamente por las calles de Lima de acuerdo a lo informado por el Arzobispado de Lima. Al respecto, la Línea 1 del Metro de Lima dio a conocer sus estaciones y horarios habilitados.

Los horarios la Línea 1 del Metro de Lima

Debido a que se llevará a cabo esta manifestación religiosa habrá algunas calles que permanecerán cerradas por varias horas. Por esta razón el transporte público a dispuesto determinados horarios de sus servicios así como desvíos.

Al respecto, en el caso de la Línea 1 del Metro de Lima los usuarios tienen que conocer que operará en su horario habitual de los fines de semana que comprende desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Asimismo, a través de sus redes sociales reveló que reforzará la atención en sus principales estaciones como la Estación Gamarra, El Ángel y Miguel Grau. Estas tres podrán acercar a los fieles devotos a la procesión del Cristo de Pachacamac este sábado 18 de octubre.

Segunda procesión del Señor de los Milagros

Al respecto, la Hermandad del Señor de Los Milagros señaló que la segunda procesión del Cristo de Pachacamilla se llevará a cabo mañana sábado 18 de octubre desde las 6 de la mañana. Cabe resaltar que, el anuncio del itinerario estableció los trayectos y puntos claves que recorrerá en su segunda salida la sagrada imagen desde la iglesia Las Nazarenas.

Durante la jornada de su segundo recorrido, el Cristo Moreno iniciará su procesión en la avenida Tacna, para continuar por el jirón Ica y jirón de la Unión e ingresará a la Plaza Mayor de Lima.

En dicho punto importante de la capital, el Señor de los Milagros recibirá un homenaje por parte de  la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal, así lo dio a conocer José Luis Toledo Zapata, Mayordomo General de la Hermandad del Señor de los Milagros.

En consiguiente, la sagrada imagen recorrerá el jirón Carabaya, el jirón Ucayali y la avenida Abancay hasta llegar al jirón Junín. Recibirá otro homenaje en el Congreso de la República. Después avanzará por el jirón Huanta, y las calles Ancash y Maynas, retornando nuevamente por el jirón Junín y concluyendo en la Iglesia del Carmen de Lima.

Como vemos, la Línea 1 del Metro de Lima mantendrá su horario habitual desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche durante la segunda procesión del Señor de los Milagros.

