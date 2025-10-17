Policías fueron detenidos tras ser encontrados con dos menores de edad en un hostal

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) abandonaron su jornada de labores de una dependencia policial y, más tarde, fueron encontrados junto a dos menores de edad en un hostal en el distrito de La Victoria.

Agentes fueron detenidos

Dos menores de edad de 14 y 15 años se encontraban desaparecidas generando una angustia en sus familiares. Tiempo más tarde, ambas adolescentes fueron encontradas en un hostal en el distrito de La Victoria junto a dos alférez de la PNP.

La comisaría de San Cosme, lugar donde laboraban ambos agentes policiales, habría sido el punto de encuentro con las dos menores de edad, mientras ambos policías se encontraban dentro de su horario laboral.

Según el atestado policial recogió que ambos efectivos salieron del centro de labores para encontrarse con ambas menores a sus salidas. Los dos alférez fueron identificados como Efraín Marcelo Alcocer Rosales (22) y Paulo Román Huamani (25) , ambos habrían sido ingresados por el delito contra la libertad sexual.

Alcocer y Huamani fueron encontrados en diferentes puntos del hotel. A uno de ellos se lo encontró dentro de un automóvil en la cochera del hostal y que, al bajar del vehículo, cayó con una lata de lo que sería una bebida alcohólica. Por otro lado, el otro agente fue encontrado en una habitación alquilada del hotel.

La detención habría ocurrido durante la madrugada de este viernes 17 de octubre. Ambos fueron detenidos y se encuentran detenidos en la División de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria, al lado de la comisaría de Apolo.

Los familiares de ambas menores de edad pasaron por la comisaría de San Cosme para dejar su atestado y brindar sus declaraciones del caso. Durante la tarde de este viernes, los padres de las agraviadas junto con su defensa legal se acercaron a la dependencia para proseguir contra los detenidos. Los progenitores buscan resguardar la identidad de sus menores hijas.

Podrían ser expulsados y sancionados

Existe la posibilidad que ambos alférez sean fuertemente sancionados por abandonar sus funciones durante su jornada de trabajo, dejar el cargo abandonado y reunirse con dos menores de edad en un hotel.

El abandono del puesto policial, falta grave dentro de la institución policial, se configura por ausentarse del servicio, dormirse, estar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes durante su horario de servicio.

Por el momento, ambos se encuentran detenidos por el delito contra la libertad sexual tras ser encontradas con dos menores de edad en un hotel en el distrito de La Victoria.