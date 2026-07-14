Consumo de pollo no implica un riesgo, señala César Munayco: "No hay ningún problema"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al estado de emergencia sanitaria declarado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) por la identificación de casos aislados de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en Carabayllo y Cañete, el Dr. César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC Perú), descartó que se presente alguna afectación en el consumo de pollos o derivados.

Como se recuerda, la Resolución Jefatural N.º D000104-2026-MIDAGRI-SENASA-JN indicó que la industria avícola estaría en riesgo, teniendo en cuenta que el pollo y el huevo fresco proveen el 70 % de la proteína de origen animal de la dieta de la población.

Riesgo estaría en las aves de corral criadas en casa

En entrevista brindada este martes 14 de julio al programa "Informamos y Opinamos", el director del CDC Perú precisó que las aves de corral (pollos) que se venden los mercados no están en riesgo; por lo tanto, su consumo no está en riesgo.

Sin embargo, advirtió que el verdadero peligro estaría para quienes crían a las aves (incluidas las de riñas) en sus casas, debido a que puede generarse una cadena de contagio.

"Tenemos circulando influenza aviar, hay aves marinas y también silvestres que pueden poner en contacto con nuestras aves de corral, los patos, los pollos, y pueden enfermar, y las personas que están en contacto con esas aves, por la manipulación es la que están en riesgo. En general, no hay problema en consumir pollo, huevos o derivados", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el director del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, precisó que la advertencia del SENASA no implica un riesgo en consumo de pollos o derivados. Señaló que esto sí aplica en... pic.twitter.com/dE1RDFwTZy — Exitosa Noticias (@exitosape) July 15, 2026

Criadores de aves correrían riesgo por contacto con animal enfermo

El Dr. César Munayco indicó que, de presentarse síntomas de gripe en el animal o si en caso fallece, se debe reportar de inmediato al SENASA, con la finalidad de que realicen la investigación epidemiológica del origen de infección, la rastreabilidad de contactos, limpieza y desinfección de las instalaciones, además del sacrificio sanitario -de ser el caso- como parte de las medidas de cuarentena.

"Cuando una persona se contagia de las aves, por manipulación, el riesgo es bajo pero existe. Hemos tenido un caso en Chile y en Ecuador, en otros países también. Entonces, básicamente es una enfermedad respiratoria y que se presenta con tos, malestar general, puede haber dificultad respiratoria si el caso se vuelve severo", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el director del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, indicó que los síntomas que presenta la gripe aviar son la tos, malestar general, dificultad respiratoria y de ser severo... pic.twitter.com/Gxl3nNKyZI — Exitosa Noticias (@exitosape) July 15, 2026

Así como, la vigilancia epidemiológica en las zonas circundantes para detectar posibles nuevos brotes y evitar la dispersión de la enfermedad, en cumplimiento del dispositivo con vigencia para los próximos 90 días.

Finalmente, los criadores deben mantener las medidas de bioseguridad en sus predios. Para reportar cualquier sospecha de afectación en aves, el SENASA mantiene habilitado el teléfono 946 922 469 y el correo electrónico [email protected].