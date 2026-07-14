Luis de la Fuente manda un fuerte mensaje tras eliminar a Francia: "Se enfrentaron al mejor equipo del mundo"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección española volvió a una final de la Copa del Mundo después de 16 años y su entrenador Luis de la Fuente, no ocultó la emoción tras la victoria por 2 a 0 ante Francia en Dallas.

Las respuestas contundentes tras la victoria

Luego de la clasificación, el DT reconoció a Francia como uno de los mejores del mundo, pero dejó en claro que el mejor equipo es España, además de destacar en general al jugador español, destacando sus genes ganadores.

"Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero hoy se enfrentaban al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus", afirmó el entrenador español.

"ENFRENTE TENÍAN AL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO. ES MARAVILLOSO VERLOS JUGAR". Luis de la Fuente se deshizo en elogios para sus jugadores.



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De la Fuente también valoró el proceso que inició hace casi cuatro años y que ahora tiene a "La Roja" a un paso de conquistar su segunda estrella mundial y le dedicó palabras de reconocimiento a sus jugadores.

"Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día su compromiso, su generosidad, su solidaridad y su talento. Es maravilloso verlos jugar. Hoy ha sido un espectáculo", destacó

¿Qué opina de la Fuente sobre las quejas de Deschamps?

Por otra parte, el seleccionador español fue cuestionado sobre las quejas que tuvo el seleccionador francés, Didier Deschamps, asegurando que cuando uno cae derrotado, siempre busca algunos pretextos, aunque dejó en claro que España también pasó malos momentos con el arbitraje.

"Cuando se pierde, todos buscamos excusas. Nosotros hemos pasado malos momentos con el arbitraje. Me hace recordar lo que pasó con Uruguay. Nosotros tenemos varias jugadas en las que nos sentimos perjudicados. La permisividad.. Yo lo que pido es que todos mejoremos", remarcó

Quiere una final contra Argentina

Además fue consultado sobre qué selección prefería enfrentar en la final del Mundial 2026, donde dejó en claro que por amistad prefiere a Lionel Scaloni, aunque destacó lo que ha hecho Inglaterra.

"Nos da igual. Me gustaría jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores del ranking FIFA, por primera vez en la historia", concluyó.

"TENGO MUCHA ILUSIÓN POR ENFRENTARNOS A ARGENTINA POR LA AMISTAD QUE TENGO CON LIONEL SCALONI". Luis de la Fuente palpitó una posible final con la Albiceleste.



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España se verá las caras con el ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina en la gran final del Mundial 2026, donde buscará conquistar su segundo título mundial. España atraviesa un gran momento futbolístico y con eso intentará cerrar con broche de oro esta campaña.