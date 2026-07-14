Universitario hace oficial el fichaje de Juan Manuel Requena rumbo al Torneo Clausura 2026

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes ha concretado la llegada del mediocampista Juan Manuel Requena para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El volante argentino se une al equipo merengue con el objetivo de consolidar la zona medular bajo las órdenes del estratega Héctor Cúper.

Un refuerzo estratégico para el mediocampo

La directiva estudiantil ha trabajado arduamente para cerrar esta incorporación antes del cierre del libro de pases. El futbolista de 27 años, quien proviene de la liga chilena, arriba a la capital con el compromiso de aportar experiencia internacional y equilibrio táctico al once titular crema.

El jugador ya completó los chequeos médicos de rigor en la clínica local antes de trasladarse hacia las instalaciones de Campo Mar. Con su firma oficial, el cuerpo técnico dispone de un nuevo elemento para implementar sus variantes tácticas y fortalecer la estructura defensiva del equipo.

Según el comunicado, la contratación busca dotar de mayor solidez a la volante durante el resto de la temporada. La gerencia deportiva enfatizó que el perfil de Juan Manuel Requena encaja perfectamente en la filosofía competitiva que el comando técnico pretende mantener actualmente.

Además, el comando técnico ha destacado la polivalencia del jugador para adaptarse a diferentes sistemas de juego. La llegada de este elemento permitirá realizar rotaciones necesarias, considerando el calendario ajustado que afrontará la institución durante las próximas semanas en el campeonato local frente a distintos rivales.

"La incorporación de Juan Manuel Requena llega tras un exhaustivo análisis del mercado, cubriendo la necesidad de un mediocampista con despliegue y visión para el esquema del Torneo Clausura", se publicó.

Expectativas y debut en la Liga 1

El volante ya entrena bajo la supervisión de Héctor Cúper y se perfila como una pieza clave para los compromisos inmediatos. La hinchada mantiene altas expectativas por su debut, el cual podría ocurrir este fin de semana en su visita ante ADT en la ciudad de Tarma.

Este refuerzo llega en un momento crítico del campeonato donde cada punto sumado es decisivo para alcanzar el objetivo final. La integración de nuevos nombres permite que el club mantenga la jerarquía necesaria para pelear en lo más alto de la tabla de posiciones actualmente.

La preparación física del futbolista ha sido monitoreada cuidadosamente por los especialistas del club. Se espera que su adaptación al entorno limeño sea rápida, facilitando su plena disposición para los duelos trascendentales que el equipo enfrentará en busca del título nacional durante este segundo semestre.