Peligro en la producción avícola: SENASA declara emergencia sanitaria por brote de influenza aviar H5N1

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) declaró emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad subtipo H5N1.

La decisión se tomó tras confirmarse el primer caso en aves de pelea en San Vicente de Cañete el pasado 6 de julio. El organismo dispuso un plazo inicial de 90 días para intensificar las acciones de vigilancia y control, con el objetivo de evitar que el virus se propague y afecte de manera masiva a la industria avícola, considerada estratégica para la seguridad alimentaria del país.

El brote y las medidas inmediatas

El informe técnico de la Dirección de Sanidad Animal confirmó el resultado positivo en un predio de Cañete, lo que activó de inmediato protocolos de cuarentena y sacrificio sanitario de las aves afectadas.

La autoridad delimitó una zona perifocal en la que se prohibió la movilización de aves y productos de riesgo, además de suspender eventos gallísticos y ferias avícolas. Se dispuso también la vigilancia epidemiológica continua y la vacunación preventiva, junto con estrictos controles de bioseguridad en los predios.

La resolución establece que toda persona natural o jurídica debe cumplir con las disposiciones de cuarentena, utilizar equipos de protección personal al manipular aves y garantizar la desinfección de instalaciones y materiales. El incumplimiento de estas medidas podrá derivar en sanciones administrativas y la intervención de la fuerza pública.

🚨URGENTE. La Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) declara emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por un periodo de noventa días, por la presencia de influenza aviar "de alta patogenicidad", subtipo H5N1, en aves de corral. El caso... pic.twitter.com/IpH1Knob98 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 14, 2026

Riesgo para la producción alimentaria

El documento advierte que la producción avícola nacional es de gran importancia social y económica, ya que el pollo y el huevo fresco representan el 70% de la proteína animal consumida por la población peruana. La propagación del virus pondría en riesgo la disponibilidad de estos alimentos básicos, generando un impacto directo en la dieta de millones de personas y en la estabilidad de precios en los mercados.

La influenza aviar es altamente contagiosa y mortal, lo que hace imposible contenerla con métodos habituales de manejo. Por ello, SENASA subraya que la emergencia busca proteger no solo la salud animal y humana, sino también la continuidad de una industria que sostiene a miles de productores y abastece de proteína esencial a los hogares.

Producción aviar representa el 70% de la alimentación peruana.

La declaratoria de emergencia sanitaria por influenza aviar H5N1 coloca al Perú en un escenario crítico, donde la prioridad es contener el virus y preservar la seguridad alimentaria. El sacrificio de aves, la cuarentena y las restricciones de movilización son medidas drásticas pero necesarias para evitar que el brote se expanda y comprometa la producción de pollo y huevo, pilares de la dieta nacional.

La vigilancia epidemiológica y el cumplimiento estricto de las disposiciones serán claves para superar esta crisis que combina un desafío sanitario con un riesgo económico y social de gran magnitud.