El Agustino: 30 escolares de un mismo colegio ingresan a la Universidad Agraria y marcan récord

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La reciente evaluación de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) dejó resultados que llamaron la atención por la participación de estudiantes de educación básica que consiguieron una vacante antes de concluir la secundaria e incluso la primaria.

Entre ellos figura un grupo perteneciente a una misma institución educativa, cuyos resultados concentraron parte importante de los ingresos obtenidos en esta convocatoria.

Escolares sorprenden a universidad

El proceso también reflejó la presencia de menores de edad en distintas carreras profesionales de la universidad. Los resultados evidenciaron casos de estudiantes que alcanzaron los primeros lugares tras competir con miles de postulantes en una evaluación nacional.

Entre los casos que más llamaron la atención figuran Joaquín Chura y Lian Vilcapoma, ambos de tan solo 11 años y estudiantes de sexto grado de primaria, quienes consiguieron una vacante en la UNALM.

Joaquín suma ya varios ingresos a universidades en su trayectoria académica, mientras que Lian obtuvo anteriormente el tercer puesto a nivel nacional en el Concurso Nacional de Matemática.

Resultados del examen de admisión estarán disponibles en su web oficial. (Difusión)

La historia de Luhana Ríos conmueve

Entre los casos difundidos por el colegio figura el de Luhana Ríos, estudiante de 13 años que actualmente cursa el tercer grado de secundaria. La adolescente consiguió el primer puesto en la carrera de Pesquería.

Según la información proporcionada por la institución educativa, el ingreso de Luhana ocurrió pocos meses después del fallecimiento de su padre. La estudiante dedicó este resultado a su memoria y explicó que él representó la principal motivación para continuar con sus estudios y afrontar ese momento familiar.

El colegio incluyó su historia entre los casos destacados del proceso de admisión debido a la edad de la estudiante y al contexto personal en el que obtuvo el primer lugar de su especialidad.

Un récord para la institución

La dirección del colegio Juventud Científica calificó el resultado como un récord institucional, al destacar que prácticamente una promoción completa consiguió acceder a la universidad.

El centro educativo atribuyó este desempeño al trabajo sostenido de preparación académica y al desarrollo de metodologías orientadas al fortalecimiento de habilidades científicas y matemáticas desde los primeros años de formación.

Con estos resultados, el colegio Juventud Científica vuelve a posicionarse como uno de los centros educativos con mayor rendimiento en procesos de admisión universitaria.

Historias como las de Joaquín, Lian y Luhana reflejan no solo un alto nivel académico, sino también el compromiso, la disciplina y la perseverancia de jóvenes que alcanzaron uno de los primeros grandes objetivos de su formación.