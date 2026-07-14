José Balcázar podría acceder a la pensión vitalicia con el precedente de Paniagua, afirma exoficial mayor del Congreso

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pedido de pensión vitalicia presentado por el presidente de transición José María Balcázar sigue generando debate en el Parlamento y entre especialistas. En conversación con Exitosa, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, señaló que el beneficio sí podría otorgarse, tomando como referencia el caso de Valentín Paniagua, quien asumió la conducción del país en el año 2000 por sucesión constitucional.

Argumentos de Delgado

Delgado explicó que el acceso de Balcázar a la presidencia se dio mediante sucesión parlamentaria y no por elección popular, lo que lo coloca en un escenario similar al de Paniagua. Según su análisis, el criterio central no sería el número de meses que permaneció en el cargo, sino el hecho de haber sido proclamado constitucionalmente y no haber sido vacado.

"Es un caso de acceso a la presidencia por sucesión, no mediante elección popular, que sería similar al del señor Paniagua. En el caso del señor Balcázar, él es presidente desde febrero de este año, son unos cinco o seis meses. No creo que el criterio central sea el número de meses", afirmó.

El exoficial mayor sostuvo que la decisión no debería definirse por la duración del mandato interino, sino por la legitimidad de la investidura. En ese sentido, consideró que el Congreso tendría que evaluar el precedente y aplicar un criterio uniforme.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, señaló que la pensión vitalicia sí se le podría otorgar al presidente José María Balcázar con el precedente de Valentín Paniagua, debido a que asumió... pic.twitter.com/lrk4jJMg3z — Exitosa Noticias (@exitosape) July 15, 2026

Antecedentes y contrastes

El debate no es nuevo. En su momento, Manuel Merino, también presidente interino designado por el Congreso, solicitó la pensión vitalicia pese a su corto período en el cargo, pero el pedido fue denegado. Este antecedente muestra que la interpretación de la Ley N.º 26519 ha sido restrictiva, pues establece que el beneficio corresponde exclusivamente a expresidentes elegidos mediante sufragio directo.

Delgado advirtió que la incertidumbre también se extiende a la salida de Balcázar, recordando el episodio vivido con Francisco Sagasti en 2021, cuando fue impedido de ingresar al Congreso para dar su mensaje final y entregar la banda presidencial.

Según el exoficial, Balcázar dejará de ser congresista el 26 de julio, pero seguirá ostentando el cargo presidencial hasta entregar la banda a la presidenta electa, lo que podría generar tensiones institucionales.

La discusión sobre la pensión vitalicia de Balcázar abre un nuevo capítulo en la interpretación de la Ley N.º 26519. Mientras su pedido insiste en que el precedente de Paniagua lo respalda, la letra de la norma limita el beneficio a mandatarios elegidos por voto popular. El desenlace dependerá de la decisión del Congreso, en un contexto donde los episodios de transición presidencial siguen generando polémica.