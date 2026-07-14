DOS SISMOS remecen el Perú en menos de media hora HOY, 14 de julio: Conoce su magnitud y epicentro, según el IGP

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos nuevos sismos de magnitud 3.6 remeció el Perú, este martes14 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Primer sismo de magnitud 3.6, hoy en el territorio nacional, ¿Cuál fue el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el territorio peruano.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un movimiento con una magnitud de 3.6, registrado este martes 14 de julio en la región de Cusco, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 13:08 p.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 136 km al noroeste de Comunidad Camisea, La Convención, en Cusco.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0440

Fecha:14/07/2026 13:08:25

Mag:3.6

Prof:19km

Lat:-11.49

Long:-73.18

Int:II Comunidad Camisea

Ref:36 km al NO de Comunidad Camisea, La Convención - Cuscohttps://t.co/edUGGN54jw — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 14, 2026

Segundo sismo sorprende a limeños: ¿Cuál fue su magnitud?

Un poco más de 20 minutos después, un segundo sismo registró en el país. De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 3.6, con el punto de referencia a 25 km al noroeste de La Tinguiña, en Ica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0441

Fecha y Hora Local: 14/07/2026 13:32:41

Magnitud: 3.6

Profundidad: 63km

Latitud: -13.93

Longitud: -75.92

Intensidad: II-III La Tinguiña

Referencia: 25 km al NO de La Tinguiña, Ica - Icahttps://t.co/AvWWBsCpGc — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 14, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir entre las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Del mismo modo, si tienes una mascota en casa, el Dr. Rodrigo Rondón, conductor del bloque "Patitas Felices", recomienda que se tenga una mochila aparte, la cual debe contener su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse y, sobre todo, mantener la calma.