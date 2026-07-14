Influenza aviar: Senasa descarta riesgos por consumo de pollo, huevos y similares tras declarar emergencia sanitaria

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una entrevista para Exitosa, Mario Bonifaz, médico veterinario y director en Sanidad Animal del SENASA, se refirió al respecto de las medidas de prevención a causa de la influenza aviar por un periodo de 90 días, y a la reciente Resolución Jefatural N° D000104-2026-MIDAGRI-SENASA-JN, emitida en el diario 'El Peruano'.

Dicho dictamen señala que se prohibe la movilización de aves domésticas vivas de riesgo porifocal y sus productos procedentes de establecimiento avícola sin la certificación sanitaria, además, que se niega el traslado de aves domésticas vivas y sus productos a nivel nacional.

El día en que se detectó el caso

Bonifaz confirmó que la alerta se identificó el pasado lunes 6 de julio en un sector específico y al día siguiente, 7 de julio, se obtuvieron los resultados.

"Hemos detectado un foco puntual de influenza aviar en una pequeña crianza de gallos de pelea. Ya ha sido atendido y tomamos todas las medidas de prevención y despoblamiento de estas aves con la finalidad de terminar con su diseminación. Sin embargo, es necesario como autoridad tomar acciones preventivas, a fin de evitar estos casos y de que se pueda reforzar", afirmó.

Focos en crianza familiar

El médico veterinario señaló que el reporte fue en una zona alejada de la ciudad de Lima. Además, agregó que tuvieron un nuevo reporte, pero este fue ubicado en el distrito de Carabayllo.

"El foco que encontramos se encuentra en la ciudad de Cañete. Es un foco de una crianza familiar de gallos de pelea. Ya hemos tomado las prevenciones. El segundo caso, el cual ya fue atendido el pasado viernes 10 de julio, en una pequeña crianza de patos.", agregó.

¿Podremos consumir carne de ave y huevos?

Por otro lado, Bonifaz ratifica que el consumo de aves y de huevos si está permitida, pero solo si se encuentran en una precisa cocción. para estar absueltos a algún germen.

"Estamos en una permanente vigilancia , no tuvimos mayores reportes de casos. Y es importante mencionar que está garantizada la oferta de carne y huevo, considerando que son productos que se consumen cocidos, el virus es bastante sensible a la cocción. No existe ningún riesgo", precisó.

También explicó que el consumidor peruano que acostumbra a comprar gallina, pato, pavo, pollos y huevos podrá hacerlo sin preocupación por la emergencia aviar.

"Toda esta oferta de carne y de huevos, que vienen de centros que han sido autorizados por el SENASA, han sido sometidos a una inspección veterinaria, que garantiza su inocuidad", afirmó.

Además, destacó que las propias granjas cuentan con controles constantes, lo que refuerza la seguridad alimentaria. En ese sentido, señaló que los brotes focalizados que se han detectado no se han presentado en granjas con procesos autorizados, por lo que el riesgo para los productos destinados al consumo es mínimo.

Inspección y movilización segura

Por último, Bonifaz indicó que la alerta sanitaria ha servido para fortalecer las medidas de bioseguridad y prevenir la entrada del virus en cualquier establecimiento avícola para mayor protección a la población y tranquilidad de los compradores.

"Desde este viernes, todos los productos llevan un certificado de movilización, que garantiza que hay una inspección veterinaria", concluyó.

También brindó detalles de cómo una persona podría contraer estos microbios y qué tendría que hacer para evitarlos.

"Por lo general el virus se encuentra en las aves silvestres, pero, ese contacto que tienen las aves de corral con personas u otras granjas, son fuentes potenciales de riesgo. Por eso hemos realizado una campaña veterinaria que no deberíamos acercarnos a estos animales, evitando así cualquier enfermedad para que este virus se quede solamente impregnado en la ropa", acercó.

El director en Sanidad Animal del SENASA, Mario Bonifaz, en una charla exclusiva para Exitosa, se expresó acerca de las acciones preventivas sobre casos de influenza aviar y la Resolución jufatural N° D000104-2026-MIDAGRI-SENASA-JN, que suspenderá el traslado de aves domésticas y sus productos de origen avícola sin la respectiva certificación sanitaria.