Áncash: Presuntos sicarios asesinan a abuela, hija y nieta durante reunión familiar

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de violencia conmociona Áncash. Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados a balazos en el interior de su vivienda en el distrito de Coishco, provincia del Santa.

El ataque, perpetrado por presuntos sicarios, cobró la vida de una abuela, su hija y su nieta de 13 años, lo que ha generado conmoción entre la población y movilizando a las autoridades policiales.

Acaban con tres generaciones de una familia

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta. Al encontrar la puerta de la vivienda entreabierta, ingresaron y abrieron fuego contra los integrantes de la familia que participaban en una reunión, sin darles oportunidad de escapar.

Vecinos del sector alertaron de inmediato a las autoridades tras escuchar los disparos que alarmaron a toda la zona. El ataque fue perpetrado con armas de fuego y una vez cometido el ataque, los agresores escaparon a bordo de la misma motocicleta en la que llegaron, tomando un rumbo desconocido.

Como consecuencia del ataque, Juana Sánchez Huamanchumo, de 50 años, resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital La Caleta, sin embargo, murió antes de llegar al centro médico debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos.

Su hija, Rosa Angélica Tapia Sánchez, de 33 años y la nieta Elizabeth Ramos Tapia fueron evacuados a una clínica del centro de Chimbote, donde ambas fallecieron horas después debido a la gravedad de sus heridas perpetrado por los delincuentes.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Horror en Áncash. Una madre, su hija y su nieta fueron asesinadas por sicarios en el distrito de Coishco, provincia de Santa.



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Investigación e indignación

Agentes de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público acudieron al inmueble para realizar el levantamiento de cuerpos e iniciar con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. Como parte de las diligencias, se están recopilando declaraciones de familiares y testigos, así como revisando imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

Con estas tres muertes, ya son seis las personas asesinadas en menos de quince días en la provincia del Santa. La semana pasada, un hombre con antecedentes policiales fue ultimado a balazos frente al colegio particular Gran Maestro, en Nuevo Chimbote, luego de dejar a un niño en el plantel.

El asesinato de las tres mujeres ha generado profunda consternación entre los vecinos de Coishco. Los habitantes del distrito señalaron que un crimen de esta magnitud no se registraba desde hace varios años y esperan que las autoridades logren esclarecer el caso en el menor tiempo posible.