Alarma por influenza aviar: Experto descarta posible epidemia y advierte que medida perjudicará al sector avícola

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Alfonso Medrano, presidente del gremio Avícola-Ganadero de La Libertad, descartó que el país enfrente una posible epidemia por influenza aviar tras la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Senasa. Asimismo, sostuvo que la medida podría generar perjuicios para la actividad avícola.

Descarta epidemia, pero advierte consecuencias en sector avícola

A raíz de la presencia de influencia aviar de alta patogenicidad subtipo H5N1, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) declaró emergencia sanitario en todo el territorio nacional. Respecto a este tema, el experto afirmó que no hay un peligro inminente en lo que respecta a las granjas avícolas de crianza intensiva.

"Ha habido siempre en aves de traspatio, de corral, pero en las granjas avícolas de crianza intensiva donde somos lo que aportamos el 70% de la proteína del país en pollos y huevos no existe riesgo alguno. No existe para nuestras poblaciones como tampoco existe para los consumidores o sea no tiene que ver con el precio, es la oferta y la demanda", sostuvo.

Bajo esa premisa, aseguró categóricamente que es "descartado que pueda haber una epidemia al 100%". Además, subrayó que debido a su formación como médico veterinario zootecnista por lo que aseguró que "habla con toda autoridad".

"Me parece simplemente que ha sido un desliz y una emoción de parte de nuestro director del SENASA que no ha medido esas consecuencias de lo que puede generar una noticia de esta naturaleza en toda nuestra población siendo nosotros un alimento estratégico para todo el país", dijo.

¿Qué implica lo manifestado por SENASA sobre la influenza aviar?

Además, explicó qué implica entonces lo manifestado por SENASA sobre la influenza aviar.

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