Colegios en Arequipa cambian horarios de entrada por situación climática

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un comunicado, La Gerencia Regional de Educación de Arequipa anunció la implementación de nuevas disposiciones escolares en las que se contempla el cambio de horarios de entrada a las instituciones, dadas las condiciones climáticas que pueden impactar negativamente en los escolares.

Esta medida busca ejecutarse en colegios públicos y privados de la región y tiene como finalidad proteger la salud de más de 380 mil estudiantes frente a las bajas temperaturas que están afectando al sur del país.

Comunicado difundido en la página oficial de la Gerencia Regional

Dicha normativa impulsado por La Gerencia Regional de Educación de Arequipa promeve la reducción de riesgo de enfermedades respiratorias en menores de edad, especialmente en aquellos que están en zonas altoandinas donde el descenso de temperatura se intensifica durante las primeras horas de la mañana.

Asimismo, según informaron las autoridades educativas, el nuevo horario permitirá retrasar el ingreso de los alumnos en un rango de 15 y 30 minutos, dependiendo las condiciones climáticas de cada distrito de Arequipa.

Esta decisión de las autoridades correspondientes responde a los cambios de temperatura que se vienen suscitandos los últimos días, incluso la Gerencia Regional permitió a los directivos de las distintas instituciones que puedan adecuar la medida según su ubicación.

Dicha normativa será supervisada bajo la mirada de las diferentes Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), organismos que estarán encargadas de corroborar que el nuevo cronograma escolar se cumpla correctamente.

Cambios en la vestimenta de los escolares

Otra iniciativa que resulta de relevancia es el uso de medidas flexibles respecto al uniforme escolar. Mediante ello, los escolares podrán ir al colegio usando prendas que los abriguen de manera adicional, incluso si estas no forman parte del uniforme que maneja la institución educativa.

Por medio de este agregado, se busca evitar que los niños y adolescentes de este sector del país presenten complicaciones de salud por las bajas temperaturas, dado que diariamente tienen que trasportarse hasta sus centros educativos.

Algunos especialistas en el tema médico avalan esta medida debido que estás condiciones de friaje pueden incrementar de manera significativa las infecciones respiratorias que involucren complicaciones, de no tratarse a tiempo.

Finalmente, esta iniciativa tomada para Arequipa sirve de ejemplo para que otros lugares del país tomen en cuenta este accionar por la situación climática y evaluen cambios que sean viables en favor de los menores de edad que asisten al colegio en este tipo de temporadas.