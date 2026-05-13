Exfuncionarios de La Victoria y detenidos por presunta extorsión han sido acusados por comerciantes de Gamarra

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, la pdta. de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, indicó que varios comerciantes del emporio han denunciado ser víctimas de extorsión por exfuncionarios de la municipalidad de La Victoria, de los cuales algunos han sido detenidos por las autoridades.

Comerciantes de Gamarra denunciaron a exfuncionarios de La Victoria

El último martes 13 de mayo efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Ministrio Público realizaron un operativo como parte de las investigaciones en torno a la red criminal denominada 'Los Pulpos de La Victoria'.

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