Donald Trump aterrizó en China para sostener dos días de conversaciones de alto nivel con su homólogo Xi Jinping

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donadl Trump, aterrizó en China este miércoles, para sostener dos días de conversaciones de alto nivel con su homólogo Xi Jinping, las cuales se desarrollarán desde la mañana del jueves.

Trump sostendrá reunión importante con el líder chino Xi Jinping

Este miércoles el mandatario norteamericano llegó a Pekín para llevar a cabo hasta el viernes 15 de mayo una visita de Estado a China, la cual es la se convierte en la segunda al país asiático luego de la realizada en el año 2017 durante su primer gobierno.

En esta oportunidad, Trump viaja acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estaounideneses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple) para sostener conversaciones con su par chino Xi Jinping.

Cabe señalar que, esta visita está marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán. En la previa, desde el Air Force One, avión que lo trasladó a territorio chino, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que le pedirá al presidente de China que abra el país a las empresas estadounidenses, en especial a las que lo acompañan en esta visita.

Wheels down in Beijing!



President Donald J. Trump lands for a landmark summit with China, greeted by Vice President Han Zheng during a welcome ceremony. pic.twitter.com/4q2mATZrn4 — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026

"Pediré al presidente Xi, un líder de una distinción extraordinaria, abrir China para que esta gente brillante pueda obrar su magia y contribuir a llevar a la República Popular a un más alto nivel", escribió Donald Trump en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.

Tras su llegada a China, el presidente de Estados Unidos fue recibido por el vicepresidente chino, Han Zheng, quien es designado recurrentemente como Xi Jinping para eventos diplomáticos. Alrededor de 300 niños chinos, portando uniformes azules y blancos, ondearon banderas estadounidenses y chinas mientras Trump descendía por la escalerilla del avión.

Posteriormente, Trump en compañía su hijo Eric Trump y su nuera Lara Trump, participó de una ceremonia de llegada que contó con una alfombra roja, una guardia de honor militar y una banda musical militar.

Internacionalista brinda su postura sobre esta reunión

En diálogo con Exitosa, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay se refirió a la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China. Al respecto la calificó como "el marco presidencial de mayor connotación en este año".

🔴🔵 #ExitosaPorElMundo✈️✈️ | En comunicación con Exitosa, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay se refirió a la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China. Según indicó, se trata del "marco bilateral presidencial de mayor connotación en este año" por... pic.twitter.com/colyyn2l0B — Exitosa Noticias (@exitosape) May 13, 2026

"Este viaje tiene una agenda establecida en el ámbito comercial, financiero. Dos países ricos, importantes económicamente. Pero, nunca se hace un viaje solamente para ver una agenda unilateal (...) hay la agenda del poder mundial y seguramente el encuentro entre ambos jefes de Estado estará orientado a la circunstancia del estrecho de Ormuz", sostuvo.

Como vemos, Donald Trump aterrizó a China este miércoles para sostener dos días de conversaciones de alto nivel con su homólogo Xi Jinping. Estas se llevarán a cabo desde el jueves.