Policía recupera camioneta robada que delincuentes utilizaban para asaltar en Miraflores

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La rápida acción de la Policía Nacional permitió recuperar una camioneta reportada como robada, la cual habría sido utilizada por una peligrosa banda criminal para cometer asaltos a mano armada en los distritos de Miraflores y Barranco. El operativo se realizó tras una intensa persecución que terminó con la fuga de tres delincuentes, quienes abandonaron el vehículo para evitar ser capturados por las autoridades.

PNP recupera camioneta robada

De acuerdo con información policial, el seguimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre agentes de la PNP y personal de serenazgo de Miraflores. Las cámaras de seguridad del distrito, equipadas con inteligencia artificial, detectaron a los sospechosos movilizándose en una camioneta plateada mientras presuntamente participaban en distintos hechos delictivos registrados en la zona durante los últimos días.

Tras recibir la alerta, efectivos de la comisaría de San Antonio iniciaron la persecución durante la noche del último martes. En su intento por escapar, los delincuentes chocaron primero contra un condominio ubicado en la intersección de las avenidas Paseo de la República y 15 de Enero. Pese al impacto, continuaron su huida hasta llegar a la cuadra dos de la calle Enrique del Campo, donde finalmente abandonaron la unidad frente a la cochera de un edificio.

Durante la inspección del vehículo, los agentes descubrieron que la camioneta contaba con cuatro placas falsas que eran utilizadas para ocultar su verdadera identidad y facilitar los robos. Además, dentro de la unidad se halló un arma de fuego abastecida con 20 municiones y varios teléfonos celulares que serán analizados como parte de las investigaciones en curso.

"Este vehículo está requisitoriado por robo agravado en la jurisdicción de Lince. El vehículo estaba siendo utilizado para cometer delitos penales en Miraflores, tenemos varias denuncias (...) En el vehículo se han encontrado cuatro juegos de placas falsificadas, las cuales utilizaban para confundir la identidad real del vehículo", declaró el coronel.

🔴🔵 Miraflores: PNP recupera camioneta reportada como robada durante persecución policial.



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Investigación en curso

El coronel a cargo del operativo señaló que la camioneta ya había sido vinculada a diversos delitos cometidos en Miraflores. Asimismo, confirmó que los integrantes de esta organización criminal ya fueron identificados y que la Policía continúa ejecutando acciones para ubicarlos y capturarlos en las próximas horas, con el objetivo de evitar nuevos ataques contra los vecinos de la capital.

De esta manera, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para capturar a los delincuentes que escaparon durante la persecución en Miraflores. La recuperación de la camioneta robada y el hallazgo de armas, placas falsas y celulares refuerzan las sospechas sobre la participación de esta banda criminal en diversos asaltos registrados en la capital.