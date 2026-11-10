Dengue en Perú: ministro de Salud, Luis Dyer, pide reforzar la prevención y explica alcance de vacunación

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Salud, Luis Dyer, se pronunció sobre el incremento de casos de dengue en el Perú e instó a la población a reforzar las medidas de prevención desde sus hogares. En entrevista con Exitosa, también informó sobre el avance de la vacunación, el abastecimiento de dosis y las regiones que reciben mayor cantidad de vacunas.

Según explicó el titular del Ministerio de Salud (Minsa), el país está próximo a alcanzar los 94.000 casos de dengue a nivel nacional. Sin embargo, destacó que alrededor de 86.000 pacientes ya recibieron el alta médica, por lo que remarcó la importancia de detectar oportunamente la enfermedad y acceder al tratamiento correspondiente.

Minsa pide reforzar la prevención

Asimismo, Dyer sostuvo que la prevención continúa siendo la principal herramienta para combatir el avance del dengue, debido a que la vacuna está recomendada únicamente para personas de entre 10 y 20 años. Esta indicación responde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que no está contemplada para adultos mayores.

Respecto a las acciones desplegadas, el ministro indicó que el Minsa trabaja conjuntamente con los gobiernos regionales y ha visitado más de siete millones de viviendas para orientar a las familias sobre cómo evitar la reproducción del zancudo transmisor.

Entre las principales recomendaciones figuran limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua, eliminar los objetos que puedan acumularla y evitar dejar agua estancada en floreros. Incluso, se viene promoviendo el uso de arena húmeda en los cementerios para reemplazar el agua de los arreglos florales y reducir los posibles focos infecciosos.

Cabe resaltar que, el dengue ha provocado 101 fallecimientos en el Perú hasta el 31 de octubre de 2026, un incremento del 94 % respecto al mismo periodo de 2025. Lambayeque encabeza las regiones con más víctimas, con 25 decesos, seguida por San Martín y Piura, que registran 17 muertes cada una.

Minsa asegura abastecimiento de vacunas

En cuanto a la inmunización, Dyer informó que el Perú recibió inicialmente cerca de medio millón de vacunas y actualmente ya se ha superado la cifra de 90.000 personas vacunadas. Además, destacó que la cobertura pasó del 5 % a más del 30 %, con un incremento considerable durante las últimas dos semanas.

"Nosotros recibimos la vacunación en 5 %; hoy ya pasamos el 30 %, de acuerdo. Y va al rango de 10 a 20 años porque esta vacuna es japonesa. Hoy la OMS solamente nos recomienda que sea de 10 a 20 años, el tema de vacunación, y evitar gente adulta mayor", dijo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | El Ministro de Salud, Luis Dyer, afirmó en diálogo con exitosa que su institución garantiza el abastecimiento de vacunas contra el dengue en respuesta a reportes y denuncias por la presunta falta de la medicina en puestos de salud. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 11, 2026

El titular del sector también aseguró que se adquirieron 1,1 millones de dosis adicionales hace aproximadamente 45 días, cuya llegada está prevista entre fines de diciembre y enero. Estas vacunas permitirán reforzar el abastecimiento nacional y continuar con la estrategia de inmunización.

Finalmente, precisó que las dosis están distribuidas en las regiones y distritos más afectados por la enfermedad. Entre las zonas con mayor disponibilidad mencionó Tumbes, Piura y La Libertad, incluyendo Trujillo. De esta manera, reiteró que la vacunación debe complementarse con medidas preventivas permanentes.