Dengue en Perú: ministro de Salud, Luis Dyer, pide reforzar la prevención y explica alcance de vacunación

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/11/2026
El ministro de Salud, Luis Dyer, se pronunció sobre el incremento de casos de dengue en el Perú e instó a la población a reforzar las medidas de prevención desde sus hogares. En entrevista con Exitosa, también informó sobre el avance de la vacunación, el abastecimiento de dosis y las regiones que reciben mayor cantidad de vacunas.
Según explicó el titular del Ministerio de Salud (Minsa), el país está próximo a alcanzar los 94.000 casos de dengue a nivel nacional. Sin embargo, destacó que alrededor de 86.000 pacientes ya recibieron el alta médica, por lo que remarcó la importancia de detectar oportunamente la enfermedad y acceder al tratamiento correspondiente.
Minsa pide reforzar la prevención
Asimismo, Dyer sostuvo que la prevención continúa siendo la principal herramienta para combatir el avance del dengue, debido a que la vacuna está recomendada únicamente para personas de entre 10 y 20 años. Esta indicación responde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que no está contemplada para adultos mayores.
Respecto a las acciones desplegadas, el ministro indicó que el Minsa trabaja conjuntamente con los gobiernos regionales y ha visitado más de siete millones de viviendas para orientar a las familias sobre cómo evitar la reproducción del zancudo transmisor.
Entre las principales recomendaciones figuran limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua, eliminar los objetos que puedan acumularla y evitar dejar agua estancada en floreros. Incluso, se viene promoviendo el uso de arena húmeda en los cementerios para reemplazar el agua de los arreglos florales y reducir los posibles focos infecciosos.
Cabe resaltar que, el dengue ha provocado 101 fallecimientos en el Perú hasta el 31 de octubre de 2026, un incremento del 94 % respecto al mismo periodo de 2025. Lambayeque encabeza las regiones con más víctimas, con 25 decesos, seguida por San Martín y Piura, que registran 17 muertes cada una.
Minsa asegura abastecimiento de vacunas
En cuanto a la inmunización, Dyer informó que el Perú recibió inicialmente cerca de medio millón de vacunas y actualmente ya se ha superado la cifra de 90.000 personas vacunadas. Además, destacó que la cobertura pasó del 5 % a más del 30 %, con un incremento considerable durante las últimas dos semanas.
"Nosotros recibimos la vacunación en 5 %; hoy ya pasamos el 30 %, de acuerdo. Y va al rango de 10 a 20 años porque esta vacuna es japonesa. Hoy la OMS solamente nos recomienda que sea de 10 a 20 años, el tema de vacunación, y evitar gente adulta mayor", dijo.
El titular del sector también aseguró que se adquirieron 1,1 millones de dosis adicionales hace aproximadamente 45 días, cuya llegada está prevista entre fines de diciembre y enero. Estas vacunas permitirán reforzar el abastecimiento nacional y continuar con la estrategia de inmunización.
Finalmente, precisó que las dosis están distribuidas en las regiones y distritos más afectados por la enfermedad. Entre las zonas con mayor disponibilidad mencionó Tumbes, Piura y La Libertad, incluyendo Trujillo. De esta manera, reiteró que la vacunación debe complementarse con medidas preventivas permanentes.