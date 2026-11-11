Papa León XIV llega HOY al Perú: Robert Prevost regresa al país como sumo pontífice

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú recibirá este miércoles 11 de noviembre al papa León XIV. El pontífice llegará a Lima por la tarde para iniciar una visita apostólica que genera gran expectativa entre los fieles católicos y la ciudadanía, debido al estrecho vínculo que mantiene con el país, donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

¿A qué hora llega el papa León XIV ?

Robert Prevost pisará nuevamente suelo peruano para iniciar una visita apostólica que reunirá encuentros con autoridades políticas, representantes de la Iglesia católica, jóvenes y comunidades de distintas regiones del país.

De acuerdo con el programa oficial difundido por la Santa Sede, el avión que trasladará al santo padre partirá desde Buenos Aires, Argentina, a las 2:00 p.m. y aterrizará en Lima a las 5:30 p.m. '

Su primer destino será la Base Aérea del Callao, específicamente el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, donde se realizará la recepción oficial.

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¿Cuál será la agenda del santo padre para este 11 de noviembre?

El primer acto oficial de la visita apostólica está programado para la s 5:30 p. m. de este miércoles 11 de noviembre. A esa hora, el avión papal aterrizará en la Base Aérea del Callao, donde se desarrollará la recepción oficial del pontífice.

Después de su llegada, León XIV se dirigirá al Palacio de Gobierno. Según el cronograma de la Santa Sede, a las 6:15 p. m. participará en la ceremonia oficial de bienvenida, que marcará el inicio de sus compromisos protocolares en Lima.

Media hora después, a las 6:45 p. m., el papa realizará una visita a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno. Este encuentro forma parte de las actividades institucionales programadas para recibir al jefe de la Iglesia católica.

La jornada continuará a las 7:45 p. m. con una reunión en el Gran Teatro Nacional. En este lugar, León XIV se encontrará con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Durante esta actividad, el pontífice ofrecerá un discurso.

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¿Después de cuántos años regresa el papa León XIV al Perú?

El retorno de Robert Prevost tiene un significado especial por su historia con el país. El religioso agustino llegó por primera vez al Perú en 1985, cuando tenía 29 años, para desarrollar su labor misionera en Chulucanas, región Piura. Posteriormente, desempeñó diferentes responsabilidades pastorales y fue obispo de Chiclayo durante varios años.

El 30 de enero de 2023, el entonces papa Francisco lo convocó a Roma para asumir el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos. Sin embargo, su última visita al territorio peruano antes de este viaje se produjo en agosto de 2024, cuando regresó a Chulucanas para participar en las celebraciones por el 60.º aniversario de la diócesis.

Por ello, León XIV vuelve al Perú aproximadamente dos años después de aquella visita, aunque esta vez lo hace como pontífice y máxima autoridad de la Iglesia católica.

Su llegada de este miércoles representa, además, su primer viaje apostólico al país desde su elección como papa, el 8 de mayo de 2025. Así, la jornada no solo tendrá un carácter protocolar, sino que marcará el reencuentro del Santo Padre con una nación que considera parte fundamental de su historia personal y religiosa.