Padres del secretario peruano del papa León XIV expresan su emoción previa a la llegada del pontífice

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los padres de Edgard Rimaycuna, secretario personal del papa León XIV, mostraron su profunda emoción ante la inminente llegada del pontífice y el consecuente retorno de su hijo a suelo peruano. La comitiva papal arribará en el marco de una histórica visita apostólica que incluirá liturgias masivas, encuentros institucionales y actividades protocolares en diversas regiones del país.

Expectativa familiar por el retorno y la labor pastoral en Chiclayo

El padre de Edgard Rimaycuna señaló que la familia espera con marcada expectativa el arribo del santo padre en compañía de su hijo, recordando los primeros años del sacerdote en la labor eclesiástica comunitaria y expresando el deseo de poder saludarlo durante las actividades públicas.

"Con respecto a la visita que va a ser del día 13, estamos acá esperando con ansias y ahí seguramente va a venir acompañado de mi hijo, el Monseñor Edgard, de repente lo vamos a ver de cerca, porque él ha crecido en esta capilla, ha sido acólito y ha hecho muchas cosas, ahora está acompañando al papa León XIV", indicó.

Asimismo, el progenitor del religioso manifestó que comprenden plenamente la recargada agenda protocolar e institucional que implica asistir de manera continua al jefe del Estado Vaticano a lo largo de su itinerario oficial.

Debido a los estrictos protocolos de seguridad y a los compromisos establecidos para la delegación papal, la familia prevé que la oportunidad principal para reencontrarse con el monseñor se dará durante la celebración de la misa multitudinaria en la ciudad de Chiclayo.

Oraciones y preparativos familiares ante el arribo de la comitiva vaticana

Por su parte, la madre del secretario papal compartió el sentimiento de entusiasmo y los naturales nervios que acompañan la víspera de un acontecimiento de tal magnitud, destacando los preparativos espirituales con los que aguardan la llegada de toda la comitiva vaticana.

"Los nervios nos acompañan pero también alegría inmensa de tenerlos por acá, a los dos y a su comitiva también que vienen, esperamos que todo salga bien y de verdad le deseamos lo mejor. Lo esperamos con los brazos abiertos (...) como madre siempre estoy orando por él y por el santo padre", señaló.

En esa misma línea, la progenitora remarcó que el acompañamiento materno se mantiene constante a través del rezo diario por el bienestar del pontífice y la protección de su hijo en el desempeño de sus responsabilidades al lado de la máxima autoridad de la Iglesia católica.

De esta manera, los familiares del sacerdote peruano reafirmaron su fe y apoyo incondicional ante el inicio de las jornadas pastorales que movilizarán a miles de fieles e inscritos en las distintas sedes del país.

En ese sentido, la visita del papa León XIV representa un acontecimiento de gran trascendencia para la comunidad católica peruana y un momento de especial significado emocional para la familia del monseñor Edgard Rimaycuna en la región Lambayeque.