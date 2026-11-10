Exministro Cluber Aliaga sobre la legítima defensa: "El procedimiento ha sido totalmente nefasto"

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La legítima defensa en el Perú tiene nuevas reglas tras la publicación del Decreto Legislativo 1743, que modifica el Código Penal y fortalece la protección legal de ciudadanos y policías. El exministro del Interior Cluber Aliaga explicó los alcances de esta medida y los cambios que introduce.

¿Qué cambia con el Decreto Legislativo 1743 sobre legítima defensa?

La norma modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal y establece que se presume que quien actúa en legítima defensa utilizó racionalmente la fuerza frente a una agresión. De esta manera, corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario durante las investigaciones.

El decreto también reconoce expresamente el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, para proteger bienes jurídicos propios o de terceros. Para ello, deben concurrir las condiciones legales: una agresión actual, ilegítima y real, la necesidad racional de la respuesta y la ausencia de provocación suficiente.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | El exministro del Interior, Cluber Aliaga, se refirió al reciente cambio del Código Penal que aplica nuevas protecciones legales a los ciudadanos y policías que actúan en legítima defensa, asegurando que, si bien ya existe el pleno derecho a la... pic.twitter.com/8fMOHLnMm3 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 11, 2026

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior Cluber Aliaga explica que la modificación busca corregir el tratamiento que recibían las personas y los policías que utilizaban sus armas para protegerse o defender a terceros.

"Un policía, ha hecho uso de su arma de fuego, por defender su propia vida o la de un tercero, entonces ese policía no debería ser criminalizado, detenido, sometido a un proceso, encarcelado y después de probar su inocencia recién ser liberado. El procedimiento que hemos venido teniendo ha sido totalmente nefasto y esta ley busca reparar eso", sostuvo.

Cluber Aliaga explica cómo beneficia a policías y ciudadanos

El exministro señaló que anteriormente algunos efectivos policiales terminaban detenidos después de utilizar sus armas durante intervenciones contra delincuentes. Según explicó, esta situación también alcanzaba al personal militar y a los ciudadanos que recurrían a la fuerza para protegerse de una agresión.

"Personal militar que hace uso del arma de fuego se presume ahora que racionalmente lo ha utilizado bien y correctamente, o se ha defendido una agresión ilegítima. Ahora se le encarga la carga de la prueba a la Fiscalía ", señaló.

La modificación también establece que toda resolución judicial que descarte la presunción de racionalidad deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. Además, la valoración deberá realizarse desde la perspectiva de quien ejerció la defensa y según las circunstancias del momento.

De esta manera, el Decreto Legislativo 1743 sobre legítima defensa introduce nuevas reglas para ciudadanos, policías y militares que protegen su vida o la de terceros frente a una agresión. La Fiscalía asumirá la carga de demostrar la falta de racionalidad de la respuesta, conforme a las condiciones establecidas por la ley.