Precio del dólar HOY en Perú, 11 de noviembre: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles?

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Revisa cuál es el precio hoy, 11 de noviembre, en Perú, así como la cotización del tipo de cambio en esta nueva jornada en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Cotización del precio del dólar en la Sunat: ¿subió o bajó?

Miles de ciudadanos se encuentran a la expectativa de la visita del papa León XIV al Perú este 11 de noviembre como parte de su gira apostólica en Sudamérica. Sin embargo, otro tema que concentra el interés es el comportamiento del dólar, cuya cotización desde las primeras horas de la mañana es consultada por quienes buscan tomar mejores decisiones financieras y conocer cómo inicia la divisa estadounidense esta jornada.

Pues bien, el precio del dólar es un factor económico que inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general buscan conocer a tiempo para cuidar mejor su poder adquisitivo, especialmente si desean pagar una deuda en moneda extranjera o calcular el valor real de sus ahorros.

En ese marco, para evitar afectaciones a tu bolsillo y saber si es el mejor momento para comprar o vender dólares hoy, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 10 de noviembre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,415 S/ 3,421

¿Subió el precio del dólar? Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se logra ver una leve variación al alza en comparación con el día de ayer, martes 10 de noviembre, donde la compra estaba a S/ 3,409 mientras que la venta costaba S/ 3,418.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 11 de noviembre

Recuerda que el precio del dólar puede variar debido a distintos factores locales e internacionales, por lo que también es ideal no solo conocer el valor de la divisa estadounidense en el mercado oficial en Perú, sino también en el mercado paralelo o casas de cambio que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

En ese sentido, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, en la apertura de la jornada de este miércoles 11 de noviembre, en Perú:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,400 | Venta S/ 3,425, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Cotización del dólar paralelo en Perú este 11 de noviembre.

¿En cuánto cerró el precio del dólar ayer, 10 de noviembre?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) brinda un reporte sobre a cuánto cerró el dólar en la jornada previa. Según esos datos, la divisa cotizó el martes 10 de noviembre en S/ 3,4130 (con una apertura de S/ 3,4105), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4181, con un máximo de S/ 3,4210 y un mínimo de S/ 3,4130.

Si estás pensando en realizar alguna operación con el dólar hoy, 11 de noviembre, ten en cuenta que el tipo de cambio para la compra en el mercado paralelo cotiza a S/ 3,400 y la venta a S/ 3,425; mientras que el precio Sunat es el siguiente: compra S/ 3,415 y la venta S/ 3,421, en Perú.