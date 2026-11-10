Importaciones menores a $200 podrían incluir IGV: "El objetivo va a ser cuánto quiere recaudar el MEF"

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la economista del Instituto Peruano de Economía, Paola Herrera, señaló que la propuesta planteada del MEF y la SUNAT para aplicar el cobro de IGV a importaciones menores de 200 dólares tiene el propósito de generar una mayor recaudación ante el crecimiento masivo de este rubro y la detección de personas que usan el sistema para revender mercancía sin declarar.

Importaciones han aumentado

De acuerdo con la especialista, las importaciones de montos bajos ha aumentado durante el último año, alcanzando cifras del 20 o 30 %. Señaló que el consumo fuerte de los hogares del país se debe al fortalecimiento de la economía interna, que también ha permitido a las empresas recuperar sus niveles de inversión.

"Este tipo de compras, se ve que según las cifras de SUNAT las cifras habrían estado alcanzando alrededor de los 60 millones de dólares en el último año, en 2026 y esto es un monto importante porque en 2025 tenía menos de 20 millones", sostuvo la economista.

Sobre la propuesta de cobrar IGV a importaciones menores a 200 dólares, indicó que esto deberá evaluarse para saber cuánto es lo que pretender recaudar el MEF. Mencionó que otra alternativa es cobrar un IGV reducido a productos de consumo diario y recordó que la recaudación interna es la que tiene mayor potencial de incrementarse.

"El propio MEF ha estimado que cada año se pierde alrededor de 9 % por evasión, incumplimiento de pago de IGV e impuesto a la renta, tanto de empresa como personas. Ahí es donde está uno de los grandes medios del asunto, más allá de medidas que podrían aportar, pero en menor medida", señaló.

Servicios de salud se precarizarían

Sobre el planteamiento del ministro de Economía, Elmer Cuba, de reducir los aportes a salud y pensiones para aquellos trabajadores que perciben menores ingresos, como parte de una reforma que trata de impulsar, precisó que el principal inconveniente sigue siendo la informalidad laboral.

"Hay que entender cuál es el objetivo de la medida y cuál es el problema que estamos tratando de atender. Hoy el gran problema del mercado laboral es la informalidad, millones de trabajadores peruanos que no acceden a un incentivo para entrar a un empleo formal, ya por su decisión o capacidad de la empresa, manifestó.

Sobre la posibilidad de que se empiece a cobrar IGV a las importaciones menores a 200 dólares con el fin de generar una mayor recaudación, la economista Paolo Herrera considera que hay otra medida, como la recaudación interna que aumentaría si se reduce los márgenes de evasión tributaria.