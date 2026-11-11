Papa León XIV en Perú: Senamhi alerta por lluvias de fuerte a extrema intensidad durante los primeros días de su visita

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del papa León XIV al Perú, este miércoles 11 de noviembre, coincidirá con un periodo de lluvias de fuerte a extrema intensidad en distintas regiones del país. Aunque la visita apostólica del pontífice se prolongará hasta el lunes 16, el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advierte que las precipitaciones continuarán en la sierra y la costa norte hasta el sábado 14 de noviembre, por lo que los primeros días de su recorrido estarán marcados por condiciones meteorológicas adversas.

El pronóstico cobra especial importancia debido a que el pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco y Pucallpa, entre otras localidades contempladas en su itinerario. En varias de estas zonas se esperan condiciones meteorológicas que podrían complicar los desplazamientos y las actividades al aire libre durante las jornadas de la visita.

Según el organismo meteorológico, las precipitaciones en la sierra se prolongarán hasta el sábado 14 de noviembre, con intensidades que irán de moderadas a extremas. Además, se prevé la caída de granizo en localidades situadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar.

¿Qué regiones registrarán lluvias durante la visita del papa León XIV?

El Senamhi informó que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora. En la costa norte se esperan precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, mientras que en la costa interior de Piura se pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Asimismo, diversos sectores de la costa podrían presentar lluvias ligeras debido al traslado de humedad. Esta situación se suma a las precipitaciones previstas en la sierra, donde los acumulados podrían alcanzar valores importantes.

🌧️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 12 al 14 de noviembre, continuarán las precipitaciones en la costa y sierra. ✅ Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/YhkTMx7YuG https://t.co/siG89LGRL3 November 10, 2026

Para el jueves 12 de noviembre, el pronóstico contempla acumulados de entre 4 y 10 milímetros por día en la costa norte; entre 5 y 20 milímetros por día en la sierra norte; entre 6 y 20 milímetros por día en la sierra centro; y valores próximos a los 27 milímetros por día en la sierra sur.

Los departamentos que podrían verse afectados son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Indeci recomienda medidas de prevención ante posibles huaicos y deslizamientos

Ante este escenario meteorológico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y correctamente señalizadas, a fin de facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras frente a posibles deslizamientos y huaicos.

También recomendó comprobar la disponibilidad de los establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías de cada jurisdicción para atender eventuales emergencias.

Por su parte, las familias deben proteger y reforzar los techos de sus viviendas, además de implementar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades.

En conclusión, las condiciones meteorológicas previstas durante la visita de León XIV obligan a mantener especial atención en las regiones bajo pronóstico de precipitaciones. La prevención y el seguimiento de los avisos oficiales serán fundamentales para reducir los riesgos durante estas jornadas.