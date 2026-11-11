Papa León XIV se despide de Argentina ante la Virgen de Luján: lució vestimenta de celeste y blanco

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV tiene como última actividad de su visita a Argentina una misa en la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de este miércoles 11 de noviembre reúne a peregrinos de distintas localidades y precede a su traslado al Perú, siguiente destino de su recorrido por Sudamérica.

Una misa de despedida ante la patrona argentina

La celebración fue programada entre las 10:00 y las 12:00 hora local, en el espacio ubicado frente al santuario. La elección de Luján sitúa la despedida del pontífice en uno de los principales lugares de devoción a la Virgen María en Argentina.

El encuentro constituye el cierre religioso de su visita al país y permite a los fieles participar en una última celebración antes de su partida.

🇦🇷 El Papa León XIV luce los colores celestes y blancos en sus ornamentos litúrgicos en homenaje a la Virgen de Luján. La Santa Misa en la Basílica de Luján es la última actividad del Santo Padre en nuestro país. Una multitud de más de 2 millones de personas presencia la ceremonia en Luján. #JuntosConElPapa — telefe (@telefe) November 11, 2026

El celeste y blanco de la Virgen de Luján

El Santo Padre tuvo un gran gesto con el pueblo rioplantense portando un atuendo con los colores característicos de la imagen de Nuestra Señora de Luján se distingue por su vestimenta celeste y blanca, además de su corona y aureola.

Estos elementos contribuyeron a consolidar su identificación con Argentina y forman parte de la representación característica de su patrona.

Peregrinos llegan desde distintos lugares

Desde las primeras horas del miércoles 11, miles de personas se concentraron en las inmediaciones de la basílica. La llegada de peregrinos estuvo acompañada de un importante operativo de seguridad para organizar la concurrencia y los accesos.

Los organizadores recomendaron acudir con anticipación, llevar agua, protección solar y calzado cómodo, debido a que la misa se desarrolla al aire libre y requiere permanecer varias horas en el lugar.

PAPA LEÓN XIV: "ARGENTINA, LEVÁNTATE Y CAMINA" "Argentina, levántate y camina. Ama. Como nos dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad. De dicha raíz no puede brotar sino el bien. Madre de Luján, mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado, y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar". (+) en Clarín: https://t.co/ZingGxSzds — Clarín (@clarincom) November 11, 2026

Perú será la siguiente etapa

Tras su estancia del sábado 8 al miércoles 11 de noviembre en Argentina, León XIV continuará su gira sudamericana en el Perú, donde permanecerá hasta el lunes 16. La celebración en Luján marca así la transición entre ambas etapas del viaje, con una despedida centrada en la oración y el encuentro con los peregrinos.