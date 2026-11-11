Visita del papa León XIV: conoce qué calles del Centro de Lima están cerradas hasta este jueves

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, autorizó el cierre total de diversas vías del Centro Histórico con motivo de la visita apostólica del papa León XIV. La medida aplica durante el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre para resguardar la seguridad de la comitiva vaticana y de las miles de personas que acudirán a las actividades protocolares.

Plan de desvíos y jirones restringidos al tránsito vehicular

El plan de restricción vehicular abarca los tramos de los jirones Azángaro y Lampa, extendiéndose desde el jirón Áncash hasta la avenida Nicolás de Piérola. Del mismo modo, el jirón Carabaya permanece cerrado entre el jirón Amazonas y la referida calle capitalina.

Por su parte, los jirones De la Unión y Camaná mantiene el paso suspendido desde el jirón Santa hasta la avenida Nicolás de Piérola. A esta medida se suman los jirones Cailloma, Rufino Torrico y Chancay, cuyo bloqueo rige desde el jirón Conde de Superunda.

Asimismo, la prohibición de circulación afecta a los jirones Amazonas, Áncash, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Puno hacia la avenida Abancay. También se restringió el paso en los jirones Apurímac, Ocoña, Moquegua, Huancavelica, Ica y Callao.

Municipalidad de Lima indica cierre de vías.

Horarios de la medida y vías alternas habilitadas

Las restricciones de movilidad dieron inicio formal a las 10:00 p.m. del martes 10 de noviembre y se mantendrán vigentes hasta las 3:00 p.m. del jueves 12 de noviembre. Durante este intervalo, la Gerencia de Movilidad Urbana mantendrá personal inspector para fiscalizar los accesos.

A pesar de los desvíos programados dentro del perímetro histórico, las avenidas Tacna y Emancipación permanecerán habilitadas para el libre flujo vehicular de transporte público y privado. Igualmente, el jirón Cusco opera como eje de paso fluido para conectar los sectores este y oeste del centro capitalino.

Frente a la interrupción temporal de las calles céntricas, la comuna limeña instó a los conductores a planificar sus rutas de desplazamiento con anticipación. Las autoridades recomendaron utilizar las vías alternativas y evitar el ingreso con vehículos particulares hacia la zona de intervención delimitada.

En ese sentido, el papa León XIV cumplirá sus primeras jornadas oficiales en la capital peruana en medio de un amplio despliegue de seguridad vial y ordenamiento territorial dentro del Centro Histórico de Lima.