Pueblo Libre: Furgoneta choca contra puente de la avenida Brasil y deja tres trabajadores heridos

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una furgoneta que transportaba máquinas expendedoras chocó contra la estructura metálica de protección del puente ubicado en el cruce de las avenidas Brasil y La Marina. El accidente dejó a tres trabajadores heridos, quienes fueron trasladados a una clínica cercana.

Tres trabajadores resultaron heridos tras el impacto

El accidente se registró en una zona que conecta los distritos de Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena. Según reportes, las personas afectadas fueron el conductor del vehículo y sus dos acompañantes, quienes se desplazaban en la furgoneta cuando impactaron contra el puente.

Tras ello, agentes de la Comisaría de Jesús María y personal de la Municipalidad de Pueblo Libre llegaron al lugar para atender la emergencia. Los heridos fueron auxiliados y luego evacuados a la clínica San Judas Tadeo, donde quedaron bajo atención médica.

La fuerza del impacto dejó importantes daños materiales. La parte delantera de la furgoneta terminó seriamente afectada, mientras que el parabrisas quedó totalmente destruido. Asimismo, la barrera metálica que protege el puente, sufrió también daños luego de recibir el impacto del vehículo de carga.

El vehículo transportaba máquinas expendedoras de alimentos y bebidas al momento del impacto. La carga formaba parte del transporte que realizaban los trabajadores cuando llegaron al paso a desnivel y terminaron chocando contra la estructura metálica.

Conductor no habría advertido señal de altura máxima

El chofer no habría observado el aviso que restringe la altura de los vehículos que pueden circular por debajo del puente. La señalización instalada en el lugar establece un límite de 2,30 metros.

El impacto también provocó complicaciones en la circulación vehicular de la zona. Tras las labores de auxilio y retiro del vehículo, el tránsito en las avenidas Brasil y La Marina permaneció restringido.

La Policía recomendó a los conductores el utilizar rutas alternativas mientras finalizaban las diligencias. La Municipalidad de Pueblo Libre también participó en la inspección de la zona afectada para revisar las condiciones de seguridad en la vía y la estructura metálica.

Los choques contra este puente han sido recurrentes debido al paso de vehículos que superan la altura permitida. En anteriores oportunidades, camiones y furgonetas quedaron atrapados debajo del paso a desnivel, ocasionando daños en las estructuras de protección.

Este accidente en la avenida Brasil dejó tres trabajadores heridos y daños en el puente, una infraestructura que cuenta con señalización de altura máxima de 2,30 metros para regular el tránsito de vehículos y evitar nuevos impactos.