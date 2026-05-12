Corte de AGUA el 13 de mayo, en distritos de Lima: ¿Qué zonas se verán afectadas, según Sedapal?

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si vives en Lima, es vital que te prepares. Sedapal confirmó un nuevo corte del servicio de agua potable para el miércoles 13 de mayo en diversos distritos de la capital. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.

Corte de agua el 13 de mayo: ¿Cuál es el motivo?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal anunció que la interrupción del suministro se deberá a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y empalmes de tuberías para mejorar la calidad del servicio y seguir optimizando su infraestructura para evitar averías futuras.

Es por ello que, para evitar inconvenientes, la empresa estatal instó a los usuarios de los distritos de Lima que se verán afectados con el corte el 13 de mayo, a tomar medidas previsionales como almacenar agua necesaria para la cocina e higiene básica desde ya, antes de la hora programada para la restricción del servicio.

Asimismo, pide asegurar los baldes o tanques que usarán para juntar agua, con el objetivo de evitar la proliferación de mosquitos. Sedapal también pone a su disposición el Aquafono (01) 317-8000 por si el servicio no se restablece en el horario programado.

Distritos de Lima afectados por el corte de agua

Ten en cuenta que, de acuerdo al cronograma oficial de Sedapal hasta el cierre de esta nota de Exitosa, los cortes de agua no afectarán a distritos completos, sino a sectores específicos. Aquí los puntos clave y los horarios de la interrupción del servicio el miércoles 13 de mayo:

Sin agua en el Rímac

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Horario de suspensión: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Zonas afectadas: A.H. Horacio Zevallos. Cuadrante: A.H. San Juan de Amancaes parte alta, A.H. San Juan de Amancaes Comité 13, A.H. San Juan de Amancaes Comité 14 y zonas cercanas al reservorio. A.H. Mariscal Castilla, A.H. Juan Pablo II, A.H. Municipal N° 3 zona B Balcón del Rímac, A.H. Municipal N° 3, A.H. Jesús Oropeza Chonta Ampliación, A.H. Aquilino Sam Jara, A.H. San Juan de Amancaes, Coop. 9 de Diciembre, P.J. Flor de Amancaes, P.J. Villa Amancaes, Urb. Amancaes.

Recomendaciones ante el corte de agua en Lima

Se aconseja a los vecinos tomar previsiones, almacenar agua y hacer uso responsable del recurso mientras dure la intervención, según Sedapal. Puedes tener en cuenta los siguientes consejos:

Consejos para afrontar el corte de agua el 13 de mayo.

Ante el anuncio de un nuevo corte de agua en distritos de Lima para el 13 de mayo, se aconseja revisar la lista de las zonas que se verán afectadas para tomar medidas preventivas, especialmente ante la prolongación de la suspensión.