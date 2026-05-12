RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Banda cobraría cupos

Ejecutan allanamiento en vivienda del alcalde de La Victoria: Rubén Cano es investigado por presunto vínculo con red criminal

Agentes de la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda del alcalde La Victoria, Rubén Cano, como parte de las investigaciones por su presunto vínculo con la red criminal 'Los Pulpos de La Victoria'.

Ejecutan allanamiento en vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano
Ejecutan allanamiento en vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano (Foto: Composición Exitosa)

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 12/05/2026

Síguenos en Google News Google News

Agentes de la Fiscalía y la Policía ejecutaron un allanamiento en la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, como parte de las investigaciones por su presunto vínculo con la red criminal 'Los Pulpos de La Victoria', que cobraría cupos a comerciantes del distrito.

Domicilio de alcalde de La Victoria es allanado

Un equipo de Exitosa pudo constatar que la madrugada de este martes 12 de mayo efectivos policiales y un equipo del Ministerio Público se apersonaron hasta el domicilio del burgomaestre, localizado en el distrito de La Molina.

En una fotografía a la que pudo acceder nuestro medio, se observa a Rubén Cano sentado en un mueble con las manos entrelazadas mientras un fiscal parece indicarle la orden de allanamiento que tiene contra su inmueble. 

Cabe señalar que se buscó la forma de comunicarnos con la autoridad edil para que se pronuncia acerca de estas acusaciones graves que recaen en su contra.

Noticia en desarrollo...

Roberto Sánchez enfrentaría juicio oral este 27 de mayo por presunta declaración falsa
Lee también

Roberto Sánchez enfrentaría juicio oral este 27 de mayo por presunta declaración falsa

Advierten que Fiscalía no ha presentado medida coercitiva contra mujer que ocasionó la muerte de un vigilante en Trujillo
Lee también

Advierten que Fiscalía no ha presentado medida coercitiva contra mujer que ocasionó la muerte de un vigilante en Trujillo

Temas relacionados 'Los Pulpos de La Victoria' alcalde Fiscalía La Victoria Policía Nacional Rubén Cano

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA