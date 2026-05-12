Ejecutan allanamiento en vivienda del alcalde de La Victoria: Rubén Cano es investigado por presunto vínculo con red criminal

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Agentes de la Fiscalía y la Policía ejecutaron un allanamiento en la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, como parte de las investigaciones por su presunto vínculo con la red criminal 'Los Pulpos de La Victoria', que cobraría cupos a comerciantes del distrito.

Domicilio de alcalde de La Victoria es allanado

Un equipo de Exitosa pudo constatar que la madrugada de este martes 12 de mayo efectivos policiales y un equipo del Ministerio Público se apersonaron hasta el domicilio del burgomaestre, localizado en el distrito de La Molina.

En una fotografía a la que pudo acceder nuestro medio, se observa a Rubén Cano sentado en un mueble con las manos entrelazadas mientras un fiscal parece indicarle la orden de allanamiento que tiene contra su inmueble.

Cabe señalar que se buscó la forma de comunicarnos con la autoridad edil para que se pronuncia acerca de estas acusaciones graves que recaen en su contra.

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