Policías de Trujillo que consignaron atropello a vigilante como caída serán sancionados, asegura Óscar Arriola

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que los policías responsables de redactar el parte policial con información errónea sobre el atropello del vigilante Juan Martínez enfrentarán una investigación interna y posibles sanciones disciplinarias.

Durante una entrevista con Exitosa, Arriola se pronunció luego de que se revelara que el documento policial consignaba que la víctima sufrió una "caída de altura", pese a que cámaras de seguridad registraron el momento en que fue embestido violentamente por una camioneta en la urbanización El Golf.

Graves contradicciones en el documento oficial

Este acta revela datos que contradicen las grabaciones de seguridad obtenidas tras el accidente del último domingo. Según el documento, el médico de turno Paulo Aguirre Sánchez diagnosticó al paciente como "policontuso por caída de altura".

Esto ignoraría por completo el impacto de la Mercedes Benz, la cual presentaba la parte delantera abollada tras el choque. La víctima, Juan Martínez Torres, presenta un estado de salud sumamente crítico y permanece en UCI con pronóstico reservado.

El jefe policial, Óscar Arriola, Al ser cuestionado por las inconsistencias detectadas en el acta, respondió: "Sí, lo atropellaron a la víctima, al agraviado, lo atropellaron. Eso se enmendó, inmediatamente".

No obstante, el comandante rechazó que el error haya tenido repercusiones en el proceso fiscal. "Yo niego tajante y rotundamente esa afirmación", manifestó al ser consultado sobre la versión que apuntaba a que el parte habría influido en la decisión del Ministerio Público de no solicitar prisión preventiva contra la conductora implicada.

Asimismo, explicó que los informes policiales no son vinculantes para las decisiones fiscales. "La policía investiga y lo que indique en el informe es no vinculante. La policía siempre aterriza por la presunción de inocencia", sostuvo.

Anuncian sanciones para los responsables

Pese a defender la actuación institucional de la Policía, Arriola aseguró que sí habrá consecuencias para los agentes que elaboraron el documento con datos imprecisos.

"Van a ser sancionados luego de una investigación exhaustiva y que les caiga todo el peso de la ley. Se investiga concienzudamente todo ello", declaró.

El caso generó indignación pública debido a que las imágenes de seguridad contradicen completamente la versión inicial consignada en el parte policial. En los videos se observa cómo la camioneta impacta directamente al vigilante y lo aplasta contra una reja metálica, dejándolo gravemente herido.

Finalmente, el comandante reiteró que será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades penales del caso, mientras la Policía continuará colaborando con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades administrativas dentro de la institución.