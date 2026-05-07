Profesora desata polémica por disfraz de "Supergirl": Madres de familia la acusaron de provocativa y exigieron su destitución

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una profesora ha desatado polémica en un colegio luego de presentarse con un disfraz de "Supergilr" en un evento. Tras conocerse ello, las madres de familia la acusaron de provocativa y exigieron su destitución.

Críticas tras usar disfraz de "Supergirl"

En el marco del Día del Niño, celebrado en México, un colegio localizado en la ciudad Saltillo, en el estado de Coahuila, decidió conmemorar esta fecha especial con el uso de trajes tanto en alumnos como en docentes, sin embargo, la comunidad educativa no se esperaba que ello ocasionaría furor.

Resulta que, una de las docentes, decidió apostar por acudir a la institución con el disfraz de "Supergirl", superheróina de DC Cómics, quien es prima del popular superhéroe Superman y que cuenta con similares habilidades a él.

El atuendo, usado como parte de las actividades recreativas con los estudiantes, fue calificado por algunos padres de familia como "inapropiado" para un entorno escolar. A raíz de esto, comenzaron a surgir críticas y solicitudes de sanciones contra la profesora.

De igual manera en redes sociales también se desató el debate porque, según madres de familia manifestaron su total molestia por la indumentaria inclusive indicaron que que la inconformidad fue a raíz de que la vestimenta le quedaba entallada y resultaba ser muy "provocativa".

En contraposición, no todos las personas piensan igual porque muchas de ellas han salido en defensa de la docente, asegurando que su intención era participar de forma creativa y hacer más amena la celebración para los niños.

Hay que mencionar que, hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la maestra , ni qué procedió con ella, aunque trascendió según algunos medios locales que las madres de familia exigieron a las autoridades escolares que se proceda con su destitución.

Se viraliza imagen y se abre el debate en las redes sociales

La fotografía de la profesora de la institución educativa mexicana se viralizó de manera inmediata en las redes sociales como Instagram y Facebook. Allí los usuarios produjeron una especie de debate en el que hubieron mensajes de respaldo para la mujer y a su vez otros en el que se evidenció que consideraron inapropiado el hecho.

"Jajaja como a ellas no les quedaría", "Ardidas no hay de otra", "Así es el disfraz", "Los niños y los papás felices, las madres por lógica enojadas", "Apoyo total a la maestra", "Bravo por la maestra muy bien", fueron algunos de los comentarios.

Un disfraz de 'Supergilr' le trajo grave consecuencias a una profesora de una institución mexicana a la cual las madres de familia la criticaron calificándola de provocativa y abriendo debate en redes sociales.