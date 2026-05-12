Terror en Ecuador: Presuntos sicarios asesinan a balazos a jueza en zona fronteriza con Perú

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El crimen organizado en Ecuador sigue manteniendo en el miedo a la población. Esta vez, una jueza, que laboraba el juzgado del municipio de Santa Rosa, en El Oro, zona fronteriza con Perú, fue asesinada a balazos por presuntos sicarios a bordo de su auto.

Asesinan a Jueza en frontera Perú-Ecuador

Según los primeros reportes, la magistrada identificada como Lady Machar Huanca se dirigía al gimnasio por una vía del municipio de Machala cuando fue interceptada por varios sujetos a bordo de motos lineales.

Los sicarios llegaron por la avenida Colón Tinoco y sin mediar reparos abrieron fuego sobre el asiento del conductor donde iba la trabajadora judicial. Agentes de la Policía de Ecuador y unidades de emergencia llegaron al lugar tras recibir el llamado, pero solo certificaron el deceso de Machar Huanca.

Policía ecuatoriana halló dos autos quemados cerca del lugar del ataque.

Según indicó el jefe policial de El Oro, Renato González, la jueza había recibido amenazas semanas atrás por lo que fue necesario asignarle resguardo policial. Sin embargo, el efectivo no se encontraba con ella al momento del ataque por lo que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para conocer con exactitud su paradero.

"La señora jueza había recibido amenazas desde hace tiempo atrás, inclusive estaba recibiendo protección de parte del sistema de víctimas y testigos y también de la Dirección Nacional de Protección de Personas de la Policía Nacional", indicó.

A partir de el hecho, las autoridades iniciaron un operativo total en la zona de Machala para buscar a los responsables de este lamentable hecho. González aseguró que se viene haciendo seguimiento a las cámaras de seguridad para identificar a los atacantes.

"Estamos realizando diferentes técnicas investigativas en todo el trayecto que se presume utilizó la víctima para procurar identificar a los responsables", añadió.

Lamentan asesinato de jueza en Machala

Este lamentable asesinato ocurrido sobre las 6 de la tarde de este lunes 11 de mayo, continúa generando la indignación de la opinión pública ecuatoriana. Por su parte, el Consejo de la Judicatura se sumó a estos lamentos y exigieron a las autoridades competentes esclarecer los hechos en el breve plazo posible.

🔴 | #ComunicadoOficial



El @CJudicaturaEc expresa su profunda consternación y total rechazo ante el asesinato de la jueza de la Unidad Judicial de Santa Rosa, Lady Gissela Pachar Huanga, ocurrido este 11 de mayo en Machala.



Nos solidarizamos con su familia, amigos y... pic.twitter.com/q3uAORkCcY — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) May 12, 2026

"La institución manifiesta su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de la servidora judicial y condena enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida e integridad de quienes cumplen funciones en el sistema judicial", precisaron.

De esta manera, la jueza Lady Machar Huanca fue asesinada por presuntos sicarios en Machala, provincia de El Oro, zona fronteriza con Perú.