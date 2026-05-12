Lambayeque en alerta sanitaria por leptospirosis: Reportan siete casos confirmados y más de 130 sospechosos

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Lambayeque se encuentra en alerta sanitaria tras la confirmación de siete casos de leptospirosis, además de 130 sospechosos en diversos distritos de la región. Ello, de acuerdo a información vertida por la Gerencia Nacional de Salud de Lambayeque lo que evidencia el panorama crítico de este brote.

Siete casos sospechosos de leptospirosis y más de 130 sospechosos

En primer lugar, hay que indicar que la institución sanitaria detalló que los casos de pacientes que padecen esta enfermedad, que es causada por una bacteria que presente en la orina de animales infectados como por ejemplo las ratas, se localizan en las jurisdicciones de Motupe, Illimo, Olmos y Chiclayo.

Con el objetivo de brindar mayor información acerca de la citada afección, nuestro medio dialogó con la doctora Vanessa Siapo, subgerente de GERESA Lambayeque. Al respecto, precisó que los casos confirmados de las personas infectadas son siete de un total de 141. Según afirmó que el resto está para que se realice un descarte o confirmación.

"Ahorita, estos casos que estamos teniendo se están reportando 3 que son de Motupe, tenemos uno en Chiclayo, uno en Illimo, uno en Olmos y en otros distritos de nuestra región en general", manifestó.

En ese sentido, Siapo acotó que están en alerta máxima en conjunto con el Ministerio de Salud, con quien hace poco señaló que se ha tenido en redes sociales en las que se ha alertado acerca de los cuidados que se deben implementar "sobre todo en aeropuertos que tenemos".

Además, las autoridades también han confirmado que mantienen en alerta sanitaria ante el monitoreo por hantavirus debido a vuelos internacionales que provienen desde Panamá hacia la ciudad de Chiclayo. Por tal razón, vienen realizando coordinaciones y vigilancia en el aeropuerto para detectar posibles casos de esta enfermedad.

¿Qué es la leptospirosis y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo al Ministerio de Salud, la leptospirosis es una enfermedad bacteriana aguda causada por microorganismos del género Leptospira, que se encuentran en la orina de animales infectados como roedores, perros, cerdos y animales silvestres.

Con respecto a los síntomas iniciales que provoca están: fiebre alta y dolor de cabeza intenso, dolro muscular en la espalda baja y piernas, dolor abdominal y diarrea, ojos rojos, náuseas y vómitos.

Un escenario de alerta sanitaria tiene Lambayeque ante la confirmación de siete casos de leptospirosis y otros 130 sospechosos, de acuerdo a un reciente reporte de la Gerencia Nacional de Salud de la mencionada región.