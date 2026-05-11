ONPE afirma que M&T International no está impedida de contratar con el Estado pese a sanción anterior

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ofreció este lunes 11 de mayo una conferencia de prensa desde su sede central para responder a los cuestionamientos sobre la empresa auditora M&T International, contratada para evaluar sus sistemas informáticos en el marco de las elecciones generales.

La polémica surgió tras revelarse que la compañía había sido sancionada en 2016 por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por presentar "información inexacta" en un proceso de contratación.

La defensa institucional

Yuvitza Aguilar, subgerenta de Logística de la ONPE, recalcó que, pese a la sanción recibida por la OSCE, la empresa no quedaba inhabilitada para contratar con el Estado, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Contrataciones Públicas.

"Si una empresa ha tenido un impedimento anterior, no la inhabilita al momento de contratar con cualquier entidad pública".

Explicó que, al momento de la contratación, M&T no registraba sanciones vigentes ni penalidades en los últimos cinco años de acuerdo a la Ficha Única de Proveedor (FUP) que disponía la OSCE.

"No hay una ley ni una norma que nos impida contratar con esta empresa, a pesar de que haya tenido alguna sanción anterior que se haya superado. Por eso una buena cantidad de empresas son sancionadas y cuando terminan su sanción, pueden seguir contratando con el Estado", señaló.

ONPE sobre empresa auditora que contrató y que fue sancionada: "No hay una ley que nos impida contratar con esta empresa a pesar que haya tenido una sanción anterior"



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Ratificación para la segunda vuelta

La ONPE confirmó que M&T International continuará como empresa auditora en la segunda vuelta electoral del 7 de junio, en virtud de la Ley 29564, que permite ratificar contratos mediante adendas sin necesidad de un nuevo proceso de selección.

Asimismo, Aguilar precisó que el contrato con M&T asciende a S/944.000. Al ser consultada sobre el número de trabajadores, indicó que no se solicitó un mínimo de personal en planilla, aunque sí se exigió la participación de al menos siete especialistas. Roberto Montenegro, gerente de Informática y Tecnología Electoral, aclaró que el proveedor trabajó con 11 especialistas para el servicio.

Los cuestionamientos

Pese a la defensa oficial, persisten las críticas hacia M&T International. Investigaciones periodísticas han señalado que la empresa carece de sede física operativa, utiliza oficinas virtuales y presenta inconsistencias en sus canales de contacto.

Además, su clasificación como PYME contrasta con la magnitud del contrato obtenido. Estos antecedentes alimentan la percepción de que la auditoría carece de la solidez necesaria para reforzar la confianza en el proceso electoral.

La ONPE busca transmitir credibilidad de sus sistemas informáticos y defender la continuidad de M&T International como auditora. Sin embargo, la tensión entre lo que afirma la institución —que la empresa está habilitada y cumple con los requisitos legales— y lo que revelan las investigaciones periodísticas mantiene abierto el debate.