Corte de AGUA en Lima el 12 de mayo: Lista de distritos afectados y horarios, según Sedapal

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que el 12 de mayo habrá corte de agua en varios distritos de la capital. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horario para tomar medidas preventivas.

Corte de agua el 12 de mayo: ¿Por qué será la suspensión?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal precisó que la interrupción del servicio de agua potable se ejecutará por trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando la infraestructura del suministro.

Ante el anuncio de que algunos distritos de Lima Metropolitana se verán afectados con el corte el martes 12 de mayo, la empresa estatal insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento desde ya del recurso hídrico para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en sus hogares en determinadas horas.

Asimismo, pone a su disposición el número del Aquafono (01) 317-8000 para obtener mayor información sobre el restablecimiento del suministro o cualquier cambio de la programación de la suspensión del servicio.

Distritos, zonas y horarios del corte de agua

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, los distritos y sus respectivas zonas que no contarán con agua el 12 de mayo serán los siguientes que te precisamos a continuación y que puedes verificar en este ENLACE:

Sin luz en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en Agru. Nevados Star.

Zonas afectadas en SJL, según Sedapal.

En Lince

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Agrup. San Eugenio, Conjunto Residencial Magisterial, Cercado, Urb. San Eugenio. Cuadrante: Av. Javier Prado Este, Av. Prolongación Iquitos, Jr. José Bernardo Alcedo, Av. Paseo de la República.

En San Isidro

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Jardín, Urb. La Victoria. Cuadrante: Av. Javier Prado, Av. Prolongación Iquitos, Jr. José Bernardo Alcedo, Av. Paseo de la República.

Sin servicio en Lince

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Agrup. San Eugenio, Conjunto Residencial Magisterial, Cercado, Urb. San Eugenio. Cuadrante: Av. Javier Prado Este, Av. Prolongación Iquitos, Jr. José Bernardo Alcedo, Av. Paseo de la República.

En La Molina

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. El Remanso I y II etapa, Conjunto Residencial Jorge Chávez, Urb. Islas del Sol, Urb. Los Sirius I, II y III etapa, Asoc. Roardi, Asoc. San Francisco, Urb. La Molina Vieja II y III etapa.

Es así como Sedapal confirmó, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, que habrá corte de agua el 12 de mayo en al menos cinco distritos de Lima. Si tu zona se verá afectada se aconseja tomar medidas previsionales desde ya.