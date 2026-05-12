Chorrillos: Tres muertos y ocho heridos deja choque entre tráiler y minivan en la Panamericana Sur

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres personas fallecidas y al menos ocho heridos dejó un trágico accidente de tránsito registrado durante la madrugada en el distrito de Chorrillos. El choque ocurrió a la altura del puente Pantanos de Villa, en el kilómetro 18.5 de la Panamericana Sur, luego de que una minivan impactara violentamente contra la parte posterior de un tráiler estacionado a un costado de la vía.

Accidente en la Panamericana Sur deja 3 muertos

Según información de la Policía Nacional, el conductor del camión de carga pesada había detenido la unidad por unos minutos para ingresar a un minimarket y comprar una bebida. Mientras el tráiler permanecía estacionado en la carretera, la minivan, que trasladaba pasajeros desde Lima hacia Lurín, terminó chocando violentamente contra el vehículo pesado, provocando escenas de desesperación entre los ocupantes.

Dos de las víctimas mortales, aún no identificadas oficialmente, serían un padre y su hija que retornaban a su vivienda tras cumplir con sus actividades del día. Sus cuerpos fueron retirados entre los fierros retorcidos de la minivan y trasladados a la Morgue Central de Lima. En tanto, los heridos fueron evacuados de emergencia al Hospital de Villa El Salvador, donde permanecen con diagnóstico reservado y bajo observación médica.

Los conductores de ambas unidades resultaron ilesos y fueron trasladados a la comisaría de Mateo Pumacahua para continuar con las diligencias correspondientes. La Policía confirmó que el chofer del tráiler dio positivo al dosaje etílico, situación que agravaría su situación legal. Vecinos de la zona expresaron su indignación y denunciaron que los accidentes son constantes debido a la escasa iluminación y la falta de señalización en este tramo de la Panamericana Sur.

El tráiler involucrado continúa estacionado a un lado de la vía, mientras efectivos de tránsito realizan labores para evitar nuevos incidentes. Debido a las diligencias policiales y al cierre parcial de carriles, el tránsito vehicular permanece lento durante la madrugada en esta importante vía de ingreso y salida de Lima.

🔴🔵 Chorrillos: Tres muertos y ocho heridos graves deja choque de miniván y tráiler.



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Otro accidente en la Panamericana Sur

Hace menos de 24 horas, una combi tipo miniván impactó violentamente contra la parte posterior de un bus de transporte público en Villa El Salvador.

Como consecuencia de este siniestro, dos personas perdieron la vida y otras 12 quedaron heridas. Según testigos, fue la minivan la que impactó contra el bus que se encontraba recogiendo pasajeros en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en sentido de sur a norte, específicamente en el paradero puente Capilla.

De esta manera, este nuevo accidente vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en la Panamericana Sur. Hace menos de 24 horas, otra miniván chocó contra un bus de transporte público en Villa El Salvador, dejando dos fallecidos y 12 heridos. Ambos casos, registrados en tramos cercanos de la vía, han generado preocupación entre vecinos y conductores, quienes exigen mayor fiscalización, iluminación y señalización para evitar más tragedias.