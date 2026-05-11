Corte de LUZ en Lima y Callao el 12 de mayo: ¿En qué distritos será la suspensión temporal?

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía Perú confirmó un nuevo corte de luz en Lima y Callao el 12 de mayo. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico y en qué horarios.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

Desde la mañana del martes 12 de mayo la interrupción del servicio eléctrico sorprenderá a la ciudadanía. De acuerdo a Pluz Energía el corte se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando la infraestructura del suministro.

En algunos sectores, los cortes se extenderán por más de 10 horas, por lo que la empresa recomendó a los ciudadanos tomar previsiones para evitar inconvenientes en hogares, negocios y centros de trabajo.

Distritos que no tendrán luz el 12 de mayo

De acuerdo al cronograma oficial, te revelamos cuáles serán los distritos de Lima y el Callao que se quedarán sin electricidad el martes 12 de mayo. Conoce los horarios de la interrupción del servicio:

En San Miguel

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Av. Juan Bertolotto Negro cdras. 0, 2, 5, 6, 7, Av. Alfonso Ugarte cdras. 1, 2, 3, 4, Jr. Arica cdras. 4, 5, 7, 8, Av. Federico Gallese Taricchi cdras. 3, 5, 6, 7, 8, Jr. Gran Mcal. Ramón Castilla cdras. 1, 2, 3, 4, Plaza Punkuri Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Av. Lima cdras. 5, 6, 7, 8, Plaza Pallca Sct. B1, Jr. Sucre cdras. 1, 2, Av. Tacna cdras. 6, 7, 8, Jr. Miguel Grau cdras. 1, 2, 3, calle Francisco Bolognesi cdras. 1, 2, 3, 5, Av. Simón Bolívar cdras. 1, 2, Av. San Miguel cdras. 5, 6, 7, 8, Plaza Principal cdra. 1. Mariscal Castilla cdras. 5, 6, Jr. Cuzco cdra. 7, calle Santa Ana cdra. 8.

En Jesús María

Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:30 en Av. San Felipe cdra. 9, calle Sánchez Cerro cdras. 19, 20.

en Av. San Felipe cdra. 9, calle Sánchez Cerro cdras. 19, 20. Desde las 12:30 hasta las 2:00 p.m. en Av. Cayetano Heredia cdra. 8, Jr. Luis M. Sánchez Cerro cdra. 18.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Urb. Los Portales de Chillón Av. Los Algarrobos cdra. 3, Mz. A1, A2, B, C, D, D2, G, H, H1, I1, J, K1, L2, Ñ1, Ñ2, Asoc. de Viv. Valle Chillón Mz. A, A1, A2, B, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, H, H1, H2, I, I1, I2, J, J1 J2, K, K1, K2, L, L1, L2, LL1, LL2, M, M1, M2, N, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2.

En Magdalena del Mar

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Pershing cdra. 8, calle Roca de Vergallo cdra. 4, 7, calle Francisco Graña cdra. 6.

En Callao

Desde las 12:00 hasta las 4:00 p.m. en Jr. Arica cdra. 2, Av. Almirante Grau cdra. 12, Av. Buenos Aires cdras. 9, 12, 13, Jr. Colón cdras. 9, 10, Jr. Vigil cdras. 1, 2, Av. Saenz Peña cdra. 9.

En Carabayllo

Desde la 1:00 p.m. hasta las 9:30 p.m. en A.H. Villa Canta Av. Túpac Amaru Mz. A, C, A.H. Torreblanca calle 1 Mz. 64, 72, A, C, calle 2 Mz. 60, 64, 65.

Otras zonas que se verán afectadas

Sin luz en San Antonio de Chaclla, Ventanilla y El Agustino.

Así que si tenías pensado trabajar de forma remota el 12 de mayo, lo recomendable es revisar primero si tu zona está en la lista de distritos que se verán afectados con el corte de luz en Lima y Callao.