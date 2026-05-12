Ate: ¡Atención, conductor! Caos y congestión vehicular en la av. Nicolás Ayllón debido a cierre parcial por obras

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde la madrugada del sábado 9 de mayo, se ordenó el cierre parcial de la avenida Nicolás Ayllón en Ate para iniciar con los trabajos de demolición de predios y a su vez ampliar la Carretera Central en beneficio de la población de Lima Este.

Intenso tráfico se reporta en Ate tras inicio de obras

Sin embargo, el arranque de estas obras ha generado el colapso de las avenidas aledañas a esta importante vía por lo que se reporta un intenso tráfico en plena hora punta. Por ejemplo, Exitosa llegó hasta la avenida 26 de mayo para cerciorarse de este problema y reportar que los vehículos se demoran hasta más de media hora para poder transitar solo un kilómetro.

Además, se constató la presencia de solo un efectivo de tránsito de la Policía Nacional del Perú para intentar ordenar el paso de las unidades en ambos sentidos. Sin embargo, el avance pausado y lento obligaron a los pasajeros a bajar de las buses y caminar para llegar a sus destinos a tiempo.

El mismo panorama se reporta en otras arterias de Ate a pesar de que la Municipalidad de Lima presentó un plan de desvío con el inicio de las obras en el kilómetro 66 de la Carretera Central. Por ello, se exhorta a pasajeros y usuarios que transitan por la zona a tomar precauciones u optar por otro camino para movilizarse mientras duren las obras.

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